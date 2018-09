Sport



Tutte in campo le formazioni del settore giovanile della Lucchese

sabato, 22 settembre 2018, 15:04

Weekend denso di appuntamenti per il settore giovanile maschile e femminile della Lucchese. Gli Allievi Nazionali e i Giovanissimi Nazionali saranno impegnati entrambi nella trasferta di Carrara. I primi giocheranno alle 15, mentre gli altri alle 11. Tutte e due le formazioni rossonere sono alla ricerca del primo successo stagionale. Nonostante le sconfitte nelle prime due giornate i ragazzi di mister Graziani e mister Amaducci hanno dato dimostrazione di saper dare del filo da torcere alle formazioni fino ad ora affrontate Pontedera e Pistoiese. L’obbiettivo per entrambe le squadre è quello di portare a casa un risultato positivo. Ferma la Berretti che inizierà il proprio campionato sabato prossimo. Debutto stagionale invece per gli Allievi Provinciali di Michele Bruno che giocheranno alle 10 fuori casa contro la Folgor Segromigno Piano. Amichevole di lusso invece per la formazione Giovanissime della Libertas Femminile di Filippo Del Carlo che questo pomeriggio alle 17,30 dovrà verserla contro il Pontedera. Scenderanno invece in campo domani alle 15 all’Acquedotto nel primo TrofeoEnjoy Lucca Cup le altre formazioni del settore giovanile rossonero. Alla manifestazione prenderanno parte i Giovanissimi regionali professionisti, i Giovanissimi B regionali professionisti e la formazione Juniores della Libertas Femminile, mentre tra sette giorni il trofeo si chiuderà con la partecipazione del Geona Women Fc.

“Per noi è un weekend molto importante – ha commentato il direttore generale Elena Bruno – avremmo tre gare ufficiali, dove vogliamo cercare di far bene e di portare a casa un risultato positivo. Sono sicura che i ragazzi metteranno in campo la massima grinta e cattiveria, anche perché durante la settimana si sono sempre allenati molto bene e sono certa che i risultati arriveranno. Si svolgerà anche il primo Trofeo Enjoy Lucca Cup, dove si affronteranno le altre formazioni maschili del settore giovanile e della Juniores Femminile. La manifestazione si concluderà domenica con l’arrivo a Lucca del Genoa. Siamo al “battesimo” con questo torneo, ma il fatto che una società importante e storica come quella genoana, abbia deciso di venire a Lucca e partecipare ci riempie di grande orgoglio”.