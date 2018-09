Sport



Un open - day di minibasket in piazza San Frediano

mercoledì, 12 settembre 2018, 15:16

E' in programma per sabato 15 settembre, tra gli eventi del Settembre Lucchese, l'Open Day di Minibasket in Piazza San Frediano, organizzato dall'ASD Le Mura Spring, società satellite del Basket Femminile Le Mura di serie A1.

Sarà allestito un minicampo di prova per tutti le bambine ed i bambini che vorranno provare questo affascinante sport alla presenza di qualificati istruttori di minibasket, oltre a molte delle atlete che partecipano ai campionati giovanili.

I più piccoli potranno provare l'esperienza del basket con tanti esercizi divertenti insieme agli allenatori, mentre i più grandi avranno la possibilità di partecipare a tornei e gare di tiro. Per i genitori ci sarà il Corner della Società, dove trovare tutte le informazioni su corsi ed orari. Nei corsi Le Mura Spring è possibile trovare infatti la competenza e la professionalità di allenatori qualificati ed il supporto di figure tecniche come il preparatore fisico e il fisioterapista, all'insegna di uno staff completo, al servizio della crescita sportiva e del divertimento di bambini e ragazzi. Oltre naturalmente alle frequenti visite delle campionesse di serie A!

Un Open Day rivolto in particolare ai più piccoli: potranno partecipare tutti i bambini/e nati dal 2007 al 2013 compresi, e avvicinarsi così al mondo della pallacanestro.

A tutti quelli che vorranno provare a giocare con la palla a spicchi sarà consegnato un simpatico gadget ricordo.

L'appuntamento è dalle 15,30 alle 18,30 e dopo tutti al Palasport a seguire la gara di preseason tra Le Mura Lucca e USE Empoli!