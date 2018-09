Una bella giornata di sport con "Olympiaca"

Altri articoli in Sport

martedì, 25 settembre 2018, 12:56

Sabato 22 si è svolta la "26° Staffetta del pioppino", valida per il Criterium Podistico Toscano organizzata dall' Asd marciatori Antraccoli e che ha riscosso gran successo di partecipazione e di organizzazione, con il suo percorso di 3.830 m.

lunedì, 24 settembre 2018, 20:47

Il pilota lucchese ed il navigatore pisano - foto Thomas Simonelli - conquistano un solido terzo posto in R2B nel rally day termale a bordo di una Peugeot 208 di MM Motorsport

lunedì, 24 settembre 2018, 15:54

Che semifinali questa sera a San Macario per il SETTEMBRE LUCCHESE JUNIORES. In palio c'è la possibilità di staccare il biglietto per la grande serata finale di lunedì 1 Ottobre allo stadio "Porta Elisa" di Lucca con inizio alle ore 20,30

lunedì, 24 settembre 2018, 15:51

Sono le vincenti dei gironi Pontedera, Cgc Capezzano e Margine, più l'Atletico Lucca come "migliore seconda"

lunedì, 24 settembre 2018, 14:59

Nell’anno della celebrazione dei 50 anni del Movimento Internazionale Special Olympics, fondato da Eunice Kennedy Shriver negli Usa nel 1968 e che propone ed organizza allenamenti ed eventi per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità, l’Associazione Sportivo Dilettantisca L' Allegra Brigata che ha sede a Marlia,...

lunedì, 24 settembre 2018, 13:00

Impegno nel fine settimana appena trascorso per le partecipanti all’iniziativa “Donne in pista” , un’attività organizzata dall’Atletica Virtus CR Lucca al Campo Scuola Moreno Martini, in collaborazione con l’unità di Senologia dell’ospedale San Luca