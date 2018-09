Sport



Week-end avvincente per gli atleti dell'Asd marciatori Antraccoli Lucca

mercoledì, 19 settembre 2018, 10:21

Week-end avvincente per gli atleti dell' Asd marciatori Antraccoli Lucca a meno di una settimana dalla "26° Staffetta del pioppino", che vede il team coinvolto in veste di organizzatore.

Il week-end inizia sabato mattina molto prima dell'alba, quando a Courmayeur, il nostro Ultramaratoneta José Luis Tani Stanghellini dopo 135 ore e 23 minuti, quindi oltre 14 ore in meno rispetto al tempo massimo ammissibile, ha tagliato il traguardo guadagnando la medaglia di finisher dell'endurance trail più duro al mondo, il Tor des Géants: 330 km con un dislivello positivo di 24.000 m.

Luis nella gara ha sostenuto l'associazione "Amici del Perú" ed in particolare il progetto a lui più caro: "Adotta un posto a Tavola", che è visibile sulla pagina facebook "UN KILOMETRO PER IL PERU'" o nella pagina web dell'associazione www.amicidelperu.info.

I complimenti da parte di tutto l' Asd marciatori Antraccoli.

Gli altri eventi più rilevanti del week-end sono "locali", vediamo quali.

Sabato mattina il "Mura di Lucca parkrun # 4" in cui si sono distinti: Luigi Modena 2°, Massimiliano Vitellaro 4, Giuseppe Conti 12° e per tutti e tre nuovo PB su questo percorso, Walter Panconi 31°. Tra le donne: Paola Sousa 19° (8° donna), Barbara Novelli 20° (9° donna), Claudia Sandroni 25° (11° donna) e per Barbara e Claudia nuovo personal best su questo percorso. Grazie anche ai volontari Asd marciatori Antraccoli, Alessandro, Stefano, Matteo, Daniele ed Andrea che si sono resi disponibili questa settimana.

Ricordiamo che Parkrun è una corsa di 5 km , cronometrata, gratuita, assolutamente da sostenere correndo o con un impegno minimo, partecipando come volontario, con partenza ogni sabato alle ore 9.00 dal Baluardo Santa Maria. Questo il link su cui registrarsi: http://www.parkrun.it/muradilucca

Sabato pomeriggio, nell'ambito delle marce solidali e benefiche extradomenicali del Trofeo Podistico Lucchese, denominato "il sabato si vince", a Marlia la "Camminando per chi ci segue" con percorsi non competitivi di 2, 5 e 10 km in cui Asd marciatori Antraccoli ha conquistato il 2° posto con 32 presenze nella classifica a squadre.

Domenica a Lari si è corsa la "9° Corri in Castello" valida come prova individuale e di società per il Criterium Podistico Toscano. Un sentito minuto di silenzio per ricordare Silvia, la runner scomparsa nei giorni scorsi del gruppo dei "Rundagi - Lenti ma fieri", ha preceduto l'inizio della gara.

La gara caratterizzata collinare, impegnativa, caratterizzata dall'arrivo in Rocca dopo 100 scalini della Rocca ha visto protagonisti i nostri atleti. Tra le donne, Donatella Serafini è 6° Ladies, Serena Buti 28° Senior, Francesca Zanobini 31° senior mentre Claudia Sandroni 15° amatori. Nei Senior maschili Alessandro Orsolini 14°, Gianluca Simonetti 19° e Andrea Pelleriti 53°. Negli Argento Rosario Vitellaro 11° e Claudio Angeloni 12°. Massimiliano "wiki" Vitellaro 41° Amatori.

Risultati che migliorano la posizione in classifica generale del Criterium Toscano dei nostri atleti che sono in lista per la premiazione finale:

tra le donne ladies consolida la prima posizione la nostra Donatella Serafini con 100 punti di vantaggio sulla seconda. Tra le amatori Claudia Sandroni solidamente 5°.

tra gli uomini, nei Senior Alessandro Orsolini scala una posizione e va in 5° mentre Andrea Pelleriti ne scala tre passando in 15°; negli argento "Lo zione" Rosario Vitellaro guadagna una posizione e passa 6° in classifica.

La prima edizione della Ecomaratona Pratese vede sul podio il nostro Luca Picchi che taglia il traguardo 3° conquistando così la medaglia di bronzo, chiudendo in 3h04' il bel per lo più su strade bianche. Molti altri atleti presenti dell' Asd marciatori Antraccoli: Alessandro Tuccori tra i primi 40 a tagliare il traguardo. Sulla distanza della mezza maratona Matteo Lembi ha chiuso 20° di categoria mentre Stefano Pedonesi, tornato alle gare agonistiche dopo una lunga assenza, dimostra un'ottimo stato di allenamento.

Ricordiamo che la "26° Staffetta del pioppino", si sta avvicinando, manca ormai meno di una settimana. Le tre importanti novità sono:

3 podisti per staffetta

Staffette miste

Classifica a squadre

Le iscrizioni sono aperte su My-Sdam e/o ENDU, al seguente link:

https://www.mysdam.net/events/event/index_41972.do

