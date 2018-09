Sport



Week-end dinamico e ricco di soddisfazioni per gli atleti dell’Asd marciatori Antraccoli

martedì, 11 settembre 2018, 11:25

Domenica 9 a Courmayeur è partito l'endurance trail più duro al mondo, il Tor des Géants (gara di 330 km con un dislivello positivo di 24.000 m. da concludere in un tempo massimo di 150 ore).

Tra i partenti anche il nostro Ultramaratoneta José Luis Tani Stanghellini che come in ogni sua avventura sosterrà l'associazione "Amici del Perú" ed in particolare il progetto a lui più caro: "Adotta un posto a Tavola". Durante tutta la gara sarà attiva la pagina facebook: UN KILOMETRO PER IL PERU' dove sarà possibile conoscere il progetto, seguire gli aggiornamenti della corsa e delle donazioni che potranno essere effettuate con bonifico bancario, postale o direttamente tramite la pagina dell'associazione www.amicidelperu.info, indicando la causale TOR DES GEANTS.

Un grosso in bocca al lupo per tutto da parte di tutto l' Asd marciatori Antraccoli, dai suoi simpatizzanti e amici.

Veniamo agli altri eventi più rilevanti del week-end, più "locali" in cui si sono distinti gli atleti dell' Asd marciatori Antraccoli

Al trail "Golfo dei poeti" primo posto nella classifica gruppi. La gara era distinta su due percorsi, il "corto" di 20 km ed il lungo di 43.8 Km.

Sul percorso corto David Sani, 12°, Mauro Piermarini 50°, Alessandro Milianti 69° e Damiano Di Giovanni 82°; 13° posto nella classifica femminile di Kelly Sichi. Al traguardo anche Giulia Mariti, Giovanni Petruzzi, Riccardo Fazzi, Alessandro Marchi, Matteo Baldassari e Daniele Perfetti.

Sul percorso lungo: 44° Luca Giovannoni. Purtroppo Marco Passetto si è dovuto fermare per un infortunio, mentre Massimiliano "H-man" Frugoli ha terminato la gara oltre il tempo limite di appena pochi minuti avendo dedicato tempo all'assistenza del compagno di squadra infortunato. Veramente un nobile gesto sportivo e di amicizia che applaudiamo e che vale più di un piazzamento in classifica, bravo Massimiliano.

Mentre i nostri atleti erano impegnati sulle alture adiacenti a Lerici, lo zione del gruppo, Rosario Vitellaro era impegnato nella "36° Camminata nella Valle del Serpente", 12 km nell'Appennino Pistoiese. 11° posto di categoria per Rosario.

Alla "CasacoloRUN" Claudio Angeloni sul podio, 5° Argento, Luca Picchi e Nicola Paladini chiudono la prova rispettivamente 19° e 30° nella categoria assoluti.

Tra le donne spicca Mimì Petroni 18° e, come sempre, Donatella Serafini che sale sul gradino più alto del podio Argento.

Buone le prestazioni anche degli altri atleti in gara: Matteo Lembi, Elisabetta Luchi, Antonella Figliolino e Francesca Zanobini.

Infine, alla "Mura di Lucca parkrun # 3" di sabato 08 settembre, Luigi Modena 3°, Andrea Pelleriti 6°, Giuseppe Conti 13°, Walter Panconi 20°, Massimiliano Frugoli 33°. Tra le donne Simona Paolinelli 20° (7° donna), Barbara Novelli 21° (8° donna), Claudia Sandroni 32° (12° donna).

I ringraziamenti sono sopratutto per i nostri Alessandro Marchi, Stefano Lorenzetti e Matteo Baldassari che stanno rendendo possibile l'avventura Parkrun a Lucca. Parkrun è una corsa di 5 km , cronometrata, con partenza ogni sabato alle ore 9.00 dal Baluardo Santa Maria; è un'iniziativa gratuita che va sostenuta con un impegno minimo: correndola o camminandola o partecipando come volontario.

Questo il link: http://www.parkrun.it/muradilucca

Ricordiamo che la "26° Staffetta del pioppino", quest'anno avrà tre importanti novità:

3 podisti per staffetta

Staffette miste

Classifica a squadre

Il percorso è veloce e tecnico e le iscrizioni sono già aperte su My-Sdam e/o ENDU, ecco il link:

https://www.mysdam.net/events/event/index_41972.do