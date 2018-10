Sport



Alex Bar Maggiano conquista la Supercoppa Aics di calcio a 5 e si prepara a volare a Shangai

sabato, 20 ottobre 2018, 17:29

In attesa di raggiungere Shangai per la finale mondiale del torneo della Gazzetta dello sport-Umbro in rappresentanza dell'Italia, la formazione lucchese di calcio a 5 Alex Bar Maggiano del presidente Sabina Alberti ha vinto la Supercoppa dell'Aics battendo in una finale combattuta la FraAlbe di Paluzzi, Giammattei, Francesconi, Grasseschi, Rovai, Miserendino e Pierini che aveva brillantemente vinto il campionato provinciale per non tesserati.

La forte formazione capitanata da Luca Bigongiari è un top team con giocatori che militano anche nelle categorie dilettanti a 11 e che ha appunto vinto tutto in questi mesi, compreso il pass per la prestigiosa finale mondiale.

Questa la rosa dei campioni provinciali della Supercoppa Aics: Luciano Bertocchini, Luca Trotta, Antonio Obbligato, Filippo Da San Biagio, Mustapha Ezzachi, Luca Bottaini, Luca Bigongiari, Daniele Michelotti, Francesco Vellutini, Houdi Khalid, Edoardo Antoni, Edison Islami. Allenatore Luca Bottaini. Dirigenti Marco Fenili e Romina Capaccioli.