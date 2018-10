Sport



Amore & Vita | Prodir: alla Tre Valli Varesine con i big del ciclismo mondiale

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:50

E siamo arrivati ad uno degli appuntamenti più significativi in Italia: la Tre Valli Varesine, una gara storica, di categoria 1. HC considerata tra le più belle ed entusiasmanti dell’intero calendario ciclistico europeo.

Alla partenza di questa importantissima competizione ci saranno gli atleti più forti ed in forma del mondo, proprio come al Giro dell’Emilia ed al Trofeo Beghelli. Tuttavia, la ciliegina sulla torta sarà rappresentata proprio dal fuoriclasse spagnolo Alejandro Valverde che sarà presente con la sua fiammante maglia iridata meritatamente conquistata il 30 Settembre ad Innsbruck. “L’Imbatido” sarà indiscutibilmente il favorito n.1 ma occhi puntati anche sui tanti altri campioni al via che cercheranno di dare spettacolo ed ottenere una strepitosa vittoria.

E di coraggio! Questo è ciò che si aspettano dai propri atleti e senza mezzi termini, Ivano e Cristian Fanini e i D.S. Frassi e Giorgini. Una vera e propria impavida battaglia sportiva fin dal km 0, visto che le aspettative per cogliere un successo devono per forza essere ridimensionate in considerazione del fatto che il livello degli atleti al via sarà davvero stellare.

Niente è impossibile, sia chiaro, però è necessario riconoscere i propri limiti e da lì cercare eventualmente di giocare le proprie carte nel migliore dei modi.

Ficara che era senza dubbio l’atleta più in forma del team in questo momento, sabato scorso al Giro dell’Emilia è stato male e si è visto costretto al ritiro.

Non sarà facile pertanto ritrovarlo pienamente recuperato domani e magari vederlo protagonista come invece accaduto alla Coppa Agostoni, al Trofeo Matteotti e al Tour of Almaty. Ad ogni modo, Ficara sarà schierato al via e ci proverà con tutta la sua grinta e determinazione che da sempre sono il suo marchio di fabbrica.

Poi, c’è da ricordare che questo forte atleta ha un conto aperto con la fortuna.

Di fatto, mai nessuno gli ha regalato niente e quando ha ottenuto un risultato, che sia stato un piazzamento o una vittoria, non è stato perché si è trovato al posto giusto nel momento giusto, ma perché ha lottato come se non ci fosse un domani, andandosi a prendere con la massima risolutezza quello per cui si era attaccato il numero dietro la schiena. C’è da ricordare infatti che quest’anno Ficara è stato vittima di un bruttissimo incidente in cui ha riportato la frattura scomposta ed esposta di tibia e perone della gamba sinistra e del gomito destro, ma ciò nonostante seppur la sua stagione sia stata proprio per questo motivo molto breve (ad oggi soltanto 29 giorni di gara), è stata ugualmente ricca di risultati e di performance entusiasmanti.

Pertanto siamo sicuri che anche in questa Tre Valli, che anche nel 2017 lo vide protagonista, riuscirà a mettersi in luce nonostante la lo stato febbrile che lo ha colpito sabato all’Emilia.

«Partiamo con grande voglia di farci valere – spiega il tecnico Francesco Frassi – nel 2017 abbiamo colto due splendidi successi in Italia, invece quest’anno per adesso non siamo riusciti ad imporci come ci aspettavamo. D’altronde il ciclismo è anche questo. Ci sono annate perfette ed altre in cui fatichi di più ad ottenere risultati anche se sulla carta sei superiore del passato. L’importante non è piangersi addosso ma trovare le soluzioni. E noi siamo qui, con le ultime cartucce da sparare e cercheremo di farlo al massimo delle nostre potenzialità, con tutto il nostro carattere ed il massimo impegno. La nostra è una squadra viva e anche domani dimostreremo di essere all’altezza della situazione».

Schierati al via della Tre Valli Varesine ci saranno: Bernardinetti, Corradini, Ficara, Gabburo, Stussi, Trosino e Zullo.