Sport



Amore&Vita-Prodir: Emilia e Beghelli per un finale di stagione ad altissimo livello

venerdì, 5 ottobre 2018, 18:17

Week-end scoppiettante per i colori di Amore & Vita-Prodir. Il team sarà al via del Giro dell'Emilia e del Trofeo Beghelli. Due corse prestigiosissime dove ci sarà la possibilità di continuare con striscia positiva di risultati ottenuti nelle ultime competizioni. Il Giro dell'Emilia, con il suo spettacolare arrivo in cima al San Luca, sarà l'obiettivo primario per gli atleti diretti da Frassi e Giorgini, soprattutto con Pierpaolo Ficara. Tuttavia, anche il Trofeo Beghelli rappresenta un obbiettivo non da meno per i colori di A&V-Prodir.

"Ci batteremo come sempre al massimo delle nostre potenzialità – spiega Maurizio Giorgini – sarà dura, lo sappiamo ma le sfide più impegnative sono anche quelle più prestigiose, pertanto la nostra motivazione non potrà essere che fortissima".

Ficara, Stussi, Trosino, Gabburo, Luksevics, Yustre e Bernardinetti correranno l'Emilia, mentre al Beghelli Bogdanovics e Freuler prenderanno il posto di Ficara e Yustre. "Siamo rimasti un po' amareggiati dall'italiano a crono – commenta il diesse Francesco Frassi – purtroppo Trosino ha avuto una giornata storta, ma la condizione c'è e cercherà di rifarsi questo week-end. Oltre a lui, Ficara ha promesso di dare spettacolo e sono sicuro che non deluderà le aspettative, così come il resto dei nostri atleti schierati al via".