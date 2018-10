Sport



Asd Black Mamba Taekwondo, due ori al Tuscany Open 2018

lunedì, 22 ottobre 2018, 13:19

Montecatini Terme è stata per due giorni, 20 e 21 ottobre, la capitale del Taekwondo italiano ospitando, all'interno del Palaterme, la prima gara della stagione sportiva 2018-2019 a livello nazionale : l'edizione 2018 del Tuscany Open.



Ben più di 500 atleti si sono affrontati per la prima manifestazione dell'anno dando quindi delle prime linee guida del lavoro svolto durante l'estate delle società partecipanti provenienti da tutta Italia. L'asd Black Mamba Taekwondo di Lucca e Capannori era presente con una selezione di tre atleti : S.Carignani nella categoria maschile G/V -68Kg, L.Ascani nella maschile G/V -55Kg e M.Giacomelli nella femminile B/R -63Kg.



Carignani non ha brillato in questa competizione denotando ancora delle insicurezze che non gli hanno consentito di accedere alla semifinale, anche se si è reso palese il lavoro effettuato negli ultimi mesi. Ascani è riuscito a vincere la finale della sua categoria posizionandosi sul gradino più alto del podio mostrando una buona padronanza del tatami.



Allo staesso modo Giacomelli ha vinto la sua categoria dopo tre incontri non facili imponendosi come vincitrice del Tuscany Open 2018.



Il bottino complessivo per la Black Mamba Taekwondo è stato quindi quello di due medaglie d'oro che, con soli 3 atleti, hanno posizionato la società al settimo posto nella classifica generale su 70 partecipanti.



Il Tuscany Open per Giacomelli è stato considerato un Test Match per la competizione più importante dell'anno, quale sarà il Campionato Italiano Cinture Rosse, che si terrà ad Ancona tra circa tre settimane, e la sua vittoria fa ben sperare per un risultato positivo anche per quella competizione.