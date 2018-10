Sport



Asd Nuove Pantere Lucca baseball & softball, impegno ed eccellenza

venerdì, 26 ottobre 2018, 11:11

Ancora un fine settimana all’insegna dello sport e del divertimento per le Nuove Pantere! La scorsa domenica, infatti, la società di baseball e softball ha partecipato alla Festa dello sport di Marlia con il Gonfiabile della Federazione riscuotendo un ottimo successo tra grandi e piccini. Contemporaneamente, ha preso parte con quattro giocatori Under 12 selezionati all‘All Star Game Livorno 2018. La selezione è uscita vincitrice dal torneo per la felicità dei nostri ragazzi.

Con la fine della bella stagione la Società, pur continuando gli allenamenti in campo fino a quando il tempo lo consentirà, sta organizzando corsi nelle palestre e nelle scuole per far conoscere il baseball ed il softball a tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono cimentarsi in nuovi ed avvincenti sport. Dal 5 novembre partiranno infatti i corsi comunali di baseball e softball.

Proprio per offrire l’eccellenza ai propri atleti ed alle nuove leve il Presidente Mauro Agostini e tutta la Dirigenza sono impegnati nella ricerca di tecnici e manager di valore attestato.

E’di questi giorni la nomina di Riccardo La Rosa come Direttore Sportivo delle Nuove Pantere e la sua riconferma come Manager della prima squadra baseball e della Under 15 baseball.

Giocatore della Nazionale italiana dopo una carriera ricca di successi come giocatore di baseball (27 anni), da 21 anni allena grandi e piccini con una esperienza presso l’Accademia Italiana di Baseball prima di approdare a Lucca nel gennaio 2018. L’obiettivo dell’arrivo nella nostra città è di offrire a tutti gli sportivi professionalità ed esperienza nell’offerta sportiva oltre far crescere i giocatori sia da un punto di vista atletico che tecnico e per raggiungere importanti obiettivi nei prossimi anni.

Assieme a Riccardo La Rosa è stato riconfermato l’ingaggio di Josè Riscart, campione olimpico del baseball Cubano, pilastro della Nazionale di Cuba e allenatore di lanciatori premiato di recente come il migliore del campionato cubano. Un curriculum sportivo eccezionale con traguardi che fanno di Josè un vero e proprio fuoriclasse. Da febbraio Riscart affiancherà La Rosa e tutto lo staff tecnico delle Nuove Pantere portando la sua esperienza magistrale e insegnando il baseball ad ottimi livelli ai ragazzi grandi e piccini.

Grande ritorno anche del Manager Claudio Presenti che ha accettato di allenare i bambini e le bambine Under 12. Giocatore di Serie A nel Grosseto e vincitore del titolo Nazionale Cadetti nel 2007, Presenti ha regalato a Lucca la promozione in Serie B baseball nel 2016 dopo molti anni di assenza dalle vittorie. Anche l’allenatore grossetano potrà sicuramente offrire ai nostri piccoli campioni un’ottima qualità tecnica e sportiva sempre all’insegna della crescita e del divertimento.

Infine, anche la panchina del Softball può vantare nomi importanti. Infatti dal prossimo campionato le ragazze della Under 21, vincitrici della Coppa Toscana 2018, avranno come coach Alessia Ambrogi, ex giocatrice del Woodstock e Manager delle cadette del Woodstock che nell’anno 1995 conquistarono il titolo nazionale.

Insomma un mix di eccellenza, passione e professionalità che farà delle Nuove Pantere un punto di riferimento per tutti gli sportivi di Lucca e del Baseball e del Softball toscani.