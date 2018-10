Sport



Bama Altopascio vince a Montale

sabato, 20 ottobre 2018, 22:07

BASKET MONTALE 76

BAMA ALTOPASCIO 83

(Parziali: 18-19; 40-46; 53-62; 6-83)

Arbitri: Uldanck e Carlotti

MONTALE: Della Rosa 15, Gori RIver 2, Magni 13, Del Frate 5, Mati 5, Magnini 6, Ani, Evotti 13, Riismaa 10, Giusti 2, Milani 1, Onuoha 4. All Angella

BAMA: Poggetti, Lombardi, Pantosti, Canciello, Orsini 19, Baroncelli 18, Cappa 14, Bini Enabulele 3, Meucci 13, Lazzeri 10, Bonari, De Falco 6. All. Novelli

Un vecchio adagio recita che le vittorie più sofferte sono quelle che danno maggior soddisfazione. Grande soddisfazione quindi per i rosablù che danno luogo ad un match da montagne russe dove, una volta giunti sul +11 a -4' dal termine della terza sirena, invece di azzannare alla giugulare il match inaugurano una sorta di "castroneriadi", rischiando una sconfitta che sarebbe stata una beffa.

Va detto ad onor del vero che il Bama si é presentato incerottato non poco al PalaBertolazzi, con Pantosti, Bonari e Canciello in panchina solo ad incitare i compagni e con Lombardi febbricitante. E' toccato ad Orsini quindi sorbirsi 40' sul parquet per lunghi tratti nel ruolo di playmaker, non la specialità della casa, anche se ne é uscito benissimo non perdendo un pallone e segnando in percussione quando un errore avrebbe potuto voler dire sorpasso avversario nel finale. Sono comunque ben 5 gli altopascesi in doppia cifra con De Falco che invece é andato in doppia cifra a rimbalzo (11 per lui) con l'aggiunta si 6 assist, di cui 3 deliziosi quanto preziosi nella zona calda del match. L'inizio vede grande aggressività da parte di padroni di casa che stavolta hanno Magni con le polveri bagnate. Sono Mati e Magnini a tenere a galla i bianco-blu ma soprattutto Riismaa, che in onore alle doppie vocali nel cognome entra e fa 2 su 2 ai liberi seguito da un 2 su 2 dall'arco. 13-12 ma Cappa e Meucci danno luogo al contro-sorpasso. Magni a 5" dalla sirena, con un fallo d spendere Bama rimasto nell'aere, sancisce il -1 (18-19). Seconda frazione con inizio negativo per la Novelli band. Evotti segna dall'arco per il +7 (27-20) che diviene 29-22. E' Cappa dall'arco a dare ossigeno ai suoi (per lui 9 su 10 ai liberi), coadiuvato da Baroncelli che entra e segna subito ( 8 punti e 9 rimbalzi in soli 25 minuti di gioco).De Falco pennella un assist per Orsini che impatta 37-37. Un buonissimo Lazzeri allunga in campo aperto e una tripla di Orsini sulla sirena da il +6 esterno all'intervallo (40-46). Terza frazione e come detto c'é l'allungo rosablu con gli avversari che faticano a contenere. Tre assist di De Falco imbeccano prima Lazzeri e poi due volte Meucci per il +11 (51-62). Montale non molla e nessuno segna più con Cappa e soci troppo precipitosi. 53-62 e iniziano gli ultimi 10' dove la difesa altopascese alterna cose ottime a sviste amatoriali. Leggi tre falli sul tiro da tre punti di Della Rosa e avversari lasciati solissimi di concludere a ripetizione. Magni porta i suoi a -3 (65-68). Risponde Lazzeri con una penetrazione in "esitation" con annesso galleggiamento in aria (65-70). Ancora Evotti e Magni, persi completamente, riportano Montale a -2 (74-76) . Cappa risponde ai liberi (74-78) ma Onuhoa, in ombra, segna per il nuovo -2 (76-78). Sono una percussione volante di Orsini ed una tripla al fulmicotone di Baroncelli ad evitare la beffa. Due punti e capo. Occorre migliorare molto, ma comunque ossigeno e fiducia.