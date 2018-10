Sport



Becheroni: “Ottimi risultati, ma l'obiettivo rimane la salvezza”

domenica, 28 ottobre 2018, 01:58

Al termine del mach del PalaPiaggia l'allenatore della Bionatura Nottolini Sandro Becheroni ha parlato della vittoria delle sue ragazze contro il Montesport Firenze.

Questa è la terza vittoria consecutiva, ora è difficile nascondersi.

Non vogliamo nasconderci, il nostro obbiettivo principale era e resta la salvezza, che speriamo di raggiungere il prima possibile.

Dopo una partenza in salita si è vista una buona Nottolini, non crede?

Esatto, abbiamo reagito molto bene, dopo una partenza incerta. Il nostro gioco ha bisogno di tempo per oliarsi e a lungo andare si sono visti i risultati. Adesso vogliamo continuare a fare bene, la vittoria di stasera aiuta a crescere in consapevolezza e fiducia. Il gruppo, tra l'altro, è unito e risponde alla grande.

Dopo l'incontro di sabato scorso, l'allenatore del Quarrata ha dichiarato di essere stato battuto da una squadra destinata a lottare per i primi posti della classifica, cosa si sente di dire in merito?

Per ora non posso dire nulla, eventualmente ne riparleremo tra 13 giornate. Dobbiamo andare avanti con umiltà, mantenendo ben saldi i piedi a terra. Nonostante gli 8 punti conquistati fino ad ora, abbiamo ancora parecchia strada da fare. Infine, dobbiamo ricordare che nel nostro girone ci sono 4 corazzate assemblate per vincere.

Andrea Salerno