BF Pontedera si aggiudica il primo Trofeo "Acqua Silva"

lunedì, 22 ottobre 2018, 09:50

Si è svolto domenica scorsa presso la palestra comunale di Sant'Alessio il Primo Trofeo "Acqua Silva" di basket giovanile femminile, riservato alla categoria Under 14 (annate 2005-2006).

Il torneo, con la formula del quadrangolare e tempini di 8', ha visto scendere in campo le ragazze de Le Mura Spring, società organizzatrice, del Pistoia Basket junior, del B.F. Pontedera e del P.F.F. Firenze.

Nella mattinata si sono svolte le semifinali Le Mura Spring - B.F. Pontedera (32-49) e Pistoia Basket - P.F.F. Firenze (14-85), mentre nel pomeriggio le finali per il terzo posto Le Mura Spring - Pistoia Basket (59-27) e per il primo posto B.F. Pontedera - P.F.F. Firenze (40-34). È stato inoltre assegnato il premio "Miglior giocatrice del torneo", su designazione del quattro allenatori, che è andato a Sara Valentino de Le Mura Spring.

Al termine, tutte le giovani atlete sono state invitate dal Basket Le Mura ad assistere alla partita di campionato di A1 femminile contro Elcos Broni.

"È stata una bellissima giornata di sport – commenta il Presidente di Le Mura Spring, Luca Filippetto – esempio di come si possa coniugare l'agonismo con l'amicizia. Un personale ringraziamento va all'Amministrazione Comunale per il patrocinio dell'iniziativa, alla Federazione Italiana Pallacanestro per aver riconosciuto il torneo ed inviato gli arbitri federali, al selezionatore del Centro Tecnico Federale Stefano Tommei per aver assistito con interesse alle gare, allo sponsor del torneo sorgente Orticaia s.r.l. del Gruppo Puccetti per il sostegno e a tutti quelli che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione."