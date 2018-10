Sport



Chiocchetti: "Tanti discorsi, ma il calcio femminile a Lucca è morto"

venerdì, 19 ottobre 2018, 10:41

Marco Chiocchetti interviene duramente per commentare il difficile stato del calcio femminile a Lucca alla luce anche dei risultati ottenuti sul campo.



"Chi in questi giorni avesse voluto conoscere il risultato dell'esordio della formazione della Lucchese Libertas che milita nel massimo campionato di calcio rosa a Lucca, se non l'ha cercato non ha avuto la possibilità di saperlo.

Si tratta di una dimenticanza oppure della volontà di nascondere, dopo una estate di proclami, auto rivendicazioni di conoscenze e capacità, con presunte certificazioni che provengono da patentini che sono stati concessi un po' generosamente, una realtà imbarazzante?

Giudicando dai risultati, è certamente il maldestro tentativo di evitare la vergogna di scrivere che la grande squadra finalmente allestita a Lucca per lanciare il calcio femminile all'ombra delle Mura, con il prestigioso marchio della Libertas, ha perso 11 a zero la prima partita di campionato di serie C contro il S.Marino, che non dovrebbe essere nemmeno una squadra eccezionale.

Con questi undici, le reti al passivo della squadra sopracitata ammontano a 21 in tre gare ufficiali , una media discreta per una formazione che doveva "finalmente" portare il calcio femminile serio a Lucca e che gioca addirittura al Porta Elisa, proprio quello stadio negato dai dirigenti rossoneri alle finali del torneo giovanile del Settembre Lucchese.

Continuo a pensare che la nostra esperienza, che ci ha portato al 5° posto in B lo scorso anno prima di dover abbandonare la gloriosa storia dell'Acf Lucchese , sarebbe stata utile per fare crescere davvero il calcio femminile a Lucca. Probabilmente, quando passeranno di moda certi atteggiamenti e si tornerà a mettere al centro lo sport e i suoi valori e non i discorsi , allora, forse, si potrà ricostruire qualcosa di serio e importante".