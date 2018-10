Circolo Tennis Lucca campione italiano Under 12 Femminile

Altri articoli in Sport

lunedì, 1 ottobre 2018, 17:48

Giornata travagliata e frenetica per gli organizzatori del SETTEMBRE LUCCHESE. L'improvvisa perturbazione che ha portato tanta pioggia nella notte e poi alcuni violenti scrosci durante la giornata hanno creato problematiche per le condizioni del manto erboso dello Stadio di Porta Elisa a Lucca, teatro delle due giornate finali del torneo

lunedì, 1 ottobre 2018, 17:06

La stagione 2017/18 si è conclusa con grandissime soddisfazioni per il gruppo iaido (Akitsukai Lucca asd) della Palestra Samurai del maestro Marino Lombardi

lunedì, 1 ottobre 2018, 16:43

Il pilota matildico, assecondato dal lucchese David Castiglioni sulla Peugeot 208 classe R5 preparata da MM Motorsport, cerca un nuovo acuto stagionale nell'ultima gara della Coppa Italia Zona 3

lunedì, 1 ottobre 2018, 12:22

Nessun cambio di nazionalità improvviso, per il patron ed il team manager di Amore & Vita - Prodir, ma solo una grande emozione nel vedere Michael Woods che si giocava il mondiale con Valverde, Bardet e poi Dumoulin

lunedì, 1 ottobre 2018, 11:43

Davvero un avvio di campionati regionali col botto quello che ha visto protagoniste tutte le compagini dell'Incas Caffè Tennistavolo Lucca scese in campo nel fine settimana: otto le squadre al via tra c2, d1 e d2 (in attesa della partenza dei campionati di d3 e serie c femminile), che hanno...

lunedì, 1 ottobre 2018, 10:49

L'alpinista lucchese pronto per una nuova impresa. "La mia prossima ambizione: essere il primo italiano ad arrivare in vetta a questa bellissima montagna"