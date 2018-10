Coach Becheroni: "Grande vittoria di gruppo contro un avversario tosto"

Altri articoli in Sport

domenica, 14 ottobre 2018, 10:24

Le ragazze di Sandro Becheroni dopo un inizio poco brillante, dovuto all'emozione per il primo impegno stagionale nella nuova categoria, hanno rotto il ghiaccio e si sono meritate ampiamente la vittoria finale.

sabato, 13 ottobre 2018, 11:45

Domenica 14 i 24 circoli partecipanti, otto nel settore femminile e sedici in quello maschile, giocheranno il loro primo 15 con in mente l’obiettivo di raggiugere il Palatagliate di Lucca, “terra promessa” e sede che ospiterà le finali scudetto in programma dal 7 al 9 dicembre

venerdì, 12 ottobre 2018, 23:24

Dopo la sconfitta subita a Livorno la Geonova è ovviamente in cerca del riscatto e lo andrà a cercare domenica 14 ottobre alle 18, giocando la prima partita sul parquet casalingo del Palatagliate

venerdì, 12 ottobre 2018, 16:45

Domenica 14 ottobre a partire dalle 10, sui campi di Vicopelago, prende il via il campionato a squadre nazionale di serie A1, dove la squadra del “CT Lucca”, capitanata dal maestro Pieri, affronterà il “CA Faenza” nella prima giornata del girone di qualificazione alle semifinali

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:25

La squadra di coach Abignente è uscita sconfitta solo dopo un tempo supplementare all'opening day di Torino contro Napoli. Una gara condotta fino a 60 secondi dal termine e sfumata sul più bello grazie alle grandi individualità della squadra partenopea

venerdì, 12 ottobre 2018, 09:31

Splendida vittoria di Zaccaria Vincenzi che ha trionfato a Padova nella quarta edizione del Trofeo “Centenario della Grande Guerra” riservato agli Under 14