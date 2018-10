Sport



Conceria Zabri Fanini: dopo la "strada" ecco il ciclocross

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:15

Con il Giro dell'Emilia (Elena Franchi 34esima) e il Gran Premio "Beghelli" (Carmela Cipriani 31esima) si è ufficialmente conclusa la stagione "su strada" della Conceria Zabri Fanini.

Un 2018 che va in archivio positivamente se si considerano soprattutto: la crescita di molte giovani atlete e lo spirito battagliero di tutto il gruppo.

E non sono mancati neppure i risultati che hanno fatto registrare, oltre a numerosi piazzamenti nelle top ten, anche i prestigiosi successi di tappa di Elena Franchi al Giro della Campania (con il terzo posto finale) e la conquista della maglia di miglior giovane della stessa piacentina al Giro della Toscana.

Pausa autunnale a parte, le maglie del team di Manuel Fanini continueranno a far bella mostra nella gare di ciclocross grazie soprattutto alla giovanissima Martina Cozzari (appena 19enne) che sta partecipando con buoni riscontri a vari circuiti regionali e nazionali di ciclocross.

In queste prime prove di questa massacrante specialita, l'atleta umbra si è già distinta al Circuito "Lazio Cross" dove detiene la maglia di leader Under 23 e al Circuito Nazionale Tricolore dove, dopo la prima prova di Senigallia, si trova al quinto posto della classifica generale sempre categoria Under 23.

Martina Cozzari è al primo anno con la maglia del team di Segromigno Piano (Lucca).

A proposito della Conceria Zabri Fanini, da settimane la società sta lavorando per il prossimo anno. Previsti diverse novità e cambiamenti a cominciare dallo staff tecnico; a breve verranno resi ufficiali i primi movimenti di ciclomercato.