Conceria Zabri Fanini: ultimi appuntamenti

mercoledì, 3 ottobre 2018, 14:43

Ultimo week-end di corse della stagione per la Conceria Zabri Fanini.

La squadra di Manuel Fanini parteciperà al Giro dell'Emilia (sabato 6 ottobre) e, sempre nella regione emiliana, al Gran Premio Beghelli (domenica 7).

La formazione lucchese sarà presente ai due appuntamenti con Carmela Cipriani, Marzia Salton Basei, Claudia Meucci, Sofia Cilenti ed Elena Franchi.

Diversi sono i colpi in canna per ben figurare.

Al Giro dell'Emilia le ragazze lavoreranno soprattutto per consentire alla Franchi di arrivare alla temibile ascesa del San Luca, alla periferia di Bologna, nelle migliori condizioni possibili per poi utilizzare al massimo le doti da grimpeur della giovane scalatrice piacentina che in questo anno ha dimostrato più volte di valere le prime della classe (vedi, ad esempio, il Giro della Campania e il Giro della Toscana).

Al "Beghelli", invece, il piano gara è quello di "coprire" le velociste o chi, come Carmela Cipriani e Marzia Salton Basei, è in grado eventualmente di piazzare un bello spunto finale.

"Siamo preparati a dar battaglia in tutte e due le prove e anche per questo finale di stagione – ha sottolineato il general manager Manuel Fanini – vogliamo chiudere il 2018 nel migliore dei modi, a coronamento di una annata ricca di soddisfazioni".

Intanto il club ha già iniziato le menovre per il 2019; previsti numerosi e importanti cambiamenti sia nell'organico che nello staff tecnico.