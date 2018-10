Sport



Continua il trend positivo per le squadre dell'Incas Caffè Tennistavolo Lucca

lunedì, 8 ottobre 2018, 11:30

Ancora una giornata di campionato ricca di soddisfazioni per l'Incas Caffè Tennistavolo Lucca che porta a casa un bottino di cinque vittorie a fronte di due sole sconfitte. In c2, turno di riposo per la formazione del girone A , mentre nel girone B bella vittoria per 5-2 contro l'ostica Virtus Quarrata grazie alla bella tripletta di Vasta ed agli ottimi due punti di Carnicelli che permettono alla squadra di mantenere la vetta della classifica. Entrambe vittoriose le D1: nel girone A secco 5-1 in casa contro l'Acsi Pisa con doppietta per capitan Casini e Fiaschi ed un punto di Maffei che, anche in questo caso, issano la squadra ai vertici della classifica. Nel girone B grandissima risposta dopo la sconfitta della prima giornata, con una vittoria al cardioplama in trasferta a Firenze per 5-4; fondamentali i due punti portati a casa da Valenti Radici e Della Rosa ( fra cui il punto decisivo sul 4-4 pari ) ed uno del sempre più brillante e giovanissimo Mankowski.



In D2 bilancio in parità di due vittorie ed altrettante sconfitte: nel girone A importante vittoria per 5-3 sul difficile campo del Dlf Pisa dove si sottolinea la bellissima tripletta di Mei Gildo accompagnata dai due punti del sempre solido capitan Ragghianti. Nel girone B, arriva purtroppo la prima sconfitta stagionale in una tiratissima partita persa per 5-4 sul campo di Forte dei Marmi, dove però è da sottolineare la prestazione del solidissimo Ricci che sconfigge tutti gli avversari ( tre punti per lui ) seguiti dal punto di Naldi.



E' nel girone C la seconda ed ultima sconfitta di giornata, anch'essa dopo una partita sul filo di lana contro Cascina ( 5-3 il risultato finale ) in cui però degna di nota è la tripletta portata a casa dal veterano Mei. Infine nel girone D la secca vittoria per 5-1 sul campo di Sesto Fiorentino con i punti di Nottolini ( due ) Barsanti ( uno ) e di un sempre più brillante Mattioli ( due ), complici anche i risultati provenienti dagli altri campi, porta la squadra di capitan Bonturi momentaneamente sola in testa alla classifica.



Prossimo appuntamento dei campionati sarà nel fine settimana del 3-4 novembre.