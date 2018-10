Sport



Countdown finito: la Serie A1 di tennis accende i motori

sabato, 13 ottobre 2018, 11:45

Il conto alla rovescia per l’avvio dell’edizione 2018 della Serie A1, competizione che racchiude il gotha del tennis italiano, sta per giungere a compimento. Domenica 14 i 24 circoli partecipanti, otto nel settore femminile e sedici in quello maschile, giocheranno il loro primo 15 con in mente l’obiettivo di raggiugere il Palatagliate di Lucca, “terra promessa” e sede che ospiterà le finali scudetto in programma dal 7 al 9 dicembre.

La città dell’arborato cerchio, che succede nell’organizzazione dell’evento a Foligno, è diventata una delle mete predilette dai tantissimi turisti vuoi per le stupende mura che racchiudono il centro storico vuoi per gli eventi di respiro internazionale come il “Summer Festival” e l’imminente “Lucca Comics e Games” (dal 31 ottobre al 4 novembre). La sana attesa del debutto in A1 con la squadra femminile per il Circolo Tennis Lucca Vicopelago, organizzatore delle finali scudetto assieme alla MEF Tennis Events, è palpabile. Massimo Quilici e Donald Morrison, rispettivamente presidente e vice presidente di questo circolo, giustamente non nascondono il proprio orgoglio per i risultati raggiunti dalle loro ragazze in questi anni e per l’opportunità di ospitare l’ultimo atto dei campionati italiani.

“Stiamo lavorando per limare gli ultimi preparativi in vista di domenica- hanno affermato i due dirigenti biancorossi- quando affronteremo le vice campionesse italiane di Faenza. Saranno della partita sia le sorelle Pieri che Jasmine Paolini. Sappiamo che abbiamo le potenzialità per fare strada in campionato ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Dopo aver raccolto l’eredità di Paola Cecchini (ex presidente del circolo nda), abbiamo cercato di mantenere il livello eccelso già raggiunto. Com’è nata l’idea di ospitare le finali? Dal giugno 2017, subito dopo aver conquistato la promozione in A1. Siamo entrati in contatti con la MEF Tennis events e, come si suole dire, da cosa è nata cosa. Ci riempie d’orgoglio ospitare la fase finale di questa Serie A1: abbiamo fatto un bel regalo ai tanti lucchesi appassionati di tennis.”

Sono tanti i motivi di interesse per seguire questo campionato di Serie A1. Innanzitutto, capire se Tc Prato e Canottieri Aniene, rispettivamente in campo femminile e maschile, riusciranno a confermarsi campioni d’Italia. Osservare da vicino i progressi di quelle giovani giocatrici italiane, su tutte Deborah Chiesa (Società Canottieri Casale), le sorelle Pieri, Jasmine Paolini (Ct Lucca) e Martina Trevisan (Tc Prato), che sono chiamate ad essere il futuro della nostra nazionale in Federation Cup. Poter ammirare i vari Marco Cecchinato (Palermo Due), Matteo Berrettini (Canottieri Aniene), Lorenzo Sonego (Tc Prato), oltre naturalmente a Fabio Fognini (Park Tennis Club Genova), protagonisti dell’ottima annata nel circuito ATP del tennis tricolore.

Altrettanta attenzione meritano i giovani prospetti Gianmarco Moroni (Tc Parioli), classe 1998 che ha scalato centinaia di posizioni nelle classifiche mondiali, e Lorenzo Musetti (Park Tennis Club Genova), classe 2002 e finalista agli ultimi Us Open junior.

Ad arricchire ulteriormente il parco dei partecipanti, mai così ricco, ci sono pure diversi top 100 stranieri: dal tedesco Peter Gojowczyk (n.68 e tesserato con il Park Tennis Club Genova) all’ungherese Marton Fucsovics (n.42 e tesserato con il Tc Genova 1893) per arrivare allo sloveno Aljaz Bedene (n.66 e Tc Parioli) fino al tedesco Jan Lennard-Struff (n.49 e in forza al Tc Italia Forte dei Marmi).

Le credenziali per assistere a due mesi di grande tennis ci sono tutte. Adesso non resta che allacciare le cinture: la caccia allo scudetto sta per partire.

Serie A1 femminile

Girone 1: Tc Genova 1893, Ct Lucca, Ca Faenza e Società Canottieri Casale

Girone 2: Tc Prato, Circolo della Stampa Sporting, Tennis Beinasco e Tc Parioli

Serie A1 maschile

Girone 1: Tc Parioli, Circolo del tennis Palermo, Sporting Club Sassuolo e Ct Maglie

Girone 2: Ct Massa Lombarda, Circolo Canottieri Aniene, Tc Crema e Tc Genova 1893

Girone 3: Tc Palermo Due, Tc Italia Giocheria Rupes, Sg Angiulli e Ata Trentino

Girone 4: Circolo Tennis e Vela, Apd Selva Alta, Park Tennis Club Genova e Tc Prato

Tutti gli aggiornamenti sulla TENNIS FINAL FOUR 2018 saranno pubblicati sulla pagina Facebook, profilo Instagram e Twitter di MEF tennis events e sul sito www.meftennisevents.com