Ct Lucca Vicopelago, ottimo debutto in A1. Sconfitte le vice campionesse d’Italia del Ca Faenza

domenica, 14 ottobre 2018, 17:16

di Michele Masotti

Se il buongiorno si vede dal mattino la stagione d’esordio in Serie A1, a tutti gli effetti il gotha del tennis italiano, del Ct Lucca Vicopelago si preannuncia ricca di soddisfazioni. Le biancorosse, infatti, hanno regolato per 3-1 le vice campionesse d’Italia del Ca Faenza di fronte ad un folto pubblico che ha incitato ogni 15 disputato dalle giocatrici allenate da Ivano Pieri. Davvero un bel modo per iniziare questo girone 1, che comprende anche la Società Canottieri Casale e il Tennis club Genova 1893. Proprio il circolo ligure ospiterà domenica prossima il team del presidente Massimo Quilici.

Aver superato con una certa facilità l’ostacolo più insidioso del gruppo, ricordiamo che si qualificano alle semifinali le prime due, è un bel biglietto da visita per le altre contendenti che Jasmine Paolini e compagne hanno esibito. Proprio l’atleta classe 1996, ormai certa di partecipare alle prossime qualificazioni degli Australian Open, ha portato il primo punto alla causa del Ct Lucca imponendosi in tre set, 2-6 6-1 6-2 il finale, sull’ostica spagnola Gamiz Perez.

Più netto è stato il successo ottenuto da Jessica Pieri, 6-2 6-3, su Camilla Scala. Il team vice campione d’Italia ha dimezzato lo svantaggio complessivo, si gioca al meglio di quattro partite (tre singolari e un doppio nda) ed è previsto anche il pareggio, per effetto della vittoria per 6-2 6-0 di Alice Balducci su Tatiana Pieri.

Con il punteggio tornato in bilico, a regalare la prima vittoria della propria storia in A1 al Ct Lucca Vicopelago è stato il doppio targato Jasmine Paolini-Jessica Pieri. Le giocatrici di casa sono riuscite a spuntarla in una sfida combattuta contro il tandem Gamiz Perez- Scala con lo score finale di 1-6 6-3 10-8 (il terzo set nei doppi viene sostituito da un super tiebreak nda).

“Non poteva esserci un inizio migliore per il nostro circolo.” – ha affermato un soddisfatto Ivano Pieri- “Il doppio conclusivo è stato al cardiopalma: dopo un primo set negativo, Jessica e Jasmine sono state brave a riprendersi per poi vincere un emozionante super tiebreak nel terzo set. Le mie coronarie hanno risentito di questo finale thriller.”