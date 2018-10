Sport



Ct Lucca Vicopelago, pari esterno a Genova e primato mantenuto nel girone 1

lunedì, 22 ottobre 2018, 08:57

di michele masotti

Il circolo tennis Lucca Vicopelago torna dalla trasferta di Genova contro il Tc 1893 con un pareggio che mantiene le ragazze del direttore tecnico Ivano Pieri in vetta al girone. Alle spalle delle biancorosse sono salite le vice campionesse d’Italia del Ca Faenza, vittoriose per 3-1 sulla Società Canottieri Casale.

La giornata sui campi in terra rossa del capoluogo ligure si è aperto con la sconfitta rimediata da Jasmine Paolini. La tennista classe 1996, reduce in settimana dall’eliminazione al primo turno del 25.000 $ di Santa Margherita di Pula, è stata superata per 6-4 6-1 da Liudmila Samsonova, giovane italo-russa. A ristabilire immediatamente il confronto sulla parità ci ha pensato Jessica Pieri, brava ad imporsi sulla veterana Alberta Brianti (best ranking di numero 55 nel 2011 nda) al termine di tre set tirati. È di 6-4 3-6 6-4 il responso finale del secondo singolare vinto dalla maggiore delle sorelle Pieri.

Anche la più piccola delle due, ossia Tatiana, ha fornito il suo contributo alla causa biancorossa superando in due set, 6-4 6-2, Lucia Bronzetti. Il doppio finale ha sorriso alla copia ligure, formata da Brianti e Samsonova, che ha avuto la meglio sul tandem Jessica Pieri-Jasmine Paolini per 7-5 6-4. Prossimo appuntamento domenica prossima in quel di Casale contro la Società Canottieri. Tornare dalla trasferta piemontese con un’altra vittoria vorrebbe dire porre un’ipoteca sul passaggio alle semifinali scudetto.