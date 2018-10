Sport



CT Lucca Vicopelago, una domenica di festa che va oltre lo sport

martedì, 16 ottobre 2018, 09:07

di michele masotti

Con il successo nel debutto di ieri in A1, 3-1 alle vice campionesse d’Italia di Faenza, il Circolo tennis Lucca Vicopelago ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo nel romanzo della sua storia, iniziata nel 1970 con il trasferimento dal campo in terra situato accanto al Porta Elisa (dove adesso c’è il centro Sandro Vignini nda) all’odierna collocazione. Le quattro belle partite offerte dalle giocatrici di ambedue i team sono state osservate con trepidazione da un numeroso pubblico, desideroso di accompagnare e incitare le atlete biancorosse in un viaggio che ha come obiettivo, fatti i debiti scongiuri del caso, l’accesso alla finale scudetto del Palatagliate in programma il 7 e l’8 dicembre.

Tenniste, il direttore tecnico Ivano Pieri, i dirigenti e i semplici appassionati sono stati un unico corpo: chi è stato sui campi in terra battuta di Vicopelago ha avuto la netta impressione che il Ct Lucca sia, questa volta non abusando della classica retorica, una vera e propria famiglia con un forte spirito di attaccamento. Non si spiega in altri modi la voglia e la grinta, specialmente nell’emozionante e decisivo doppio, mostrata da Jessica Pieri e Jasmine Paolini due che, dopo una lunga stagione in giro per il mondo nel circuito internazionale, hanno risposto presente con tanto entusiasmo a questo storico appuntamento per il circolo che le ha visto crescere e imporsi come atlete in grado di affacciarsi nel tennis che conta. Un spirito che è stato riscontrato anche, nonostante la sconfitta, in Tatiana Pieri e che Anna Giulia Remondina e la new entry Angelica Matteuci metteranno in mostra quando saranno chiamate in causa.

Possibile che il momento del loro debutto possa scoccare domenica a Genova contro il Tc 1893 qualora Jasmine Paolini e Jessica Pieri dovessero arrivare agli ultimi atti del 25.000$ che si svolgerà da domani a Santa Margherita. Le liguri hanno impattato per 2-2 a Casale contro la Società Canottieri. Si giocherà su dei campi in terra battuta: le avversarie del team biancorosso potranno contare sull’esperienza di Alberta Brianti e sulla verve della giovane Liudmila Samsonova.

Ma domenica al Ct Lucca Vicopelago il clima di festa non si è limitata alla prima squadra femminile, punta di un iceberg che prevede un settore giovanile che mai come in questo 2018 ha regalato così tante soddisfazioni. È stata premiata la squadra Under 12 femminile che due settimane fa si è laureata campione d’Italia in quel di Campobasso grazie al 2-0 sul Tc Palermo. Anastasia Bertacchi, Sofia Scatola, Ludovica Pierro e Elisa Petroni, guidate dal capitano Cristiano Cerri, sono state le artefici di questo trionfo. Chissà che non sia di buon auspicio per quel titolo tricolore che verrà assegnato, lo ricordiamo, nella città dell’arborato. Sognare non costa nulla.