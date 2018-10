Sport



Da Adriano a Federico Matteoni, una generazione per il podismo

venerdì, 26 ottobre 2018, 12:00

di simone pierotti

“Generazione di fenomeni” cantavano gli Stadio tanti anni fa: quegli anni in cui Adriano Matteoni, 29enne di Porcari, decise di dedicarsi ad un nuovo sport, il podismo, dopo tanti anni nel calcio locale. Sport di pura fatica che regala tanta sofferenza quante soddisfazioni, se le sai trovare: così è stato per Adriano Matteoni che, allenamento dopo allenamento, si è ritagliato la sua fetta di protagonismo all’interno del circuito regionale e non solo. Adriano (classe 1960) era, anzi è ancora dato che non ha mai smesso di correre, un buon atleta. Oggi è un buon veterano che corre per il G.S. Orecchiella (ha vestito anche le divise di Lammari e Atletica Porcari), ed ha al suo attivo 9 maratone, tutte sotto il muro delle 3 ore, tra cui l’ultima oltre i 50 anni. Risultati e tempi buoni conquistati con passione e sacrificio: questi valori sono stati raccolti dal figlio Federico, classe 1986, che cinque anni fa ha iniziato a frequentare il circuito del podismo toscano.

“Ho sempre giocato a calcio ma il podismo per me non era sconosciuto. Seguivo mio padre alle gare, soprattutto le maratone e mi piaceva guardare questo sport in televisione. Il “pretesto” per iniziare l’ho avuto nel 2014 quando, dovendo fare riabilitazione a seguito di un infortunio, mi misi a correre. Così, corsa dopo corsa, non ho mai smesso”.

Federico Matteoni è un fulgido esempio di come la passione, l’allenamento e il sacrificio siano l’unica strada possibile per arrivare ad ottenere risultati. Lo dimostrano gli eccezionali tempi ottenuti nelle ultime settimane prima nella mezza maratona di Lammari (1:17:10) poi nella 10 km di Lucca (34:14), con miglioramenti sui record personali davvero impressionanti (3 minuto sulla 21 km e 2 minuti sulla 10 km). Un progresso constante ma che ha avuto un salto di qualità nel corso del 2018. Cosa è successo in particolare? “Il mio 2018 è sicuramente molto positivo. La prima gara in cui ho capito che potevo crescere molto è stata la Notturna di Agliana, dove ho lottato con i più forti. E’ stata un’estate dove ho corso molto, con piazzamenti sempre positivi, tra cui la mia prima vittoria a Lazzaretto. Ho aumentato i carichi di lavoro e gli allenamenti di qualità, per il resto mi alleno con costanza”.

Adesso quali sono i tuoi obiettivi? “Come 2018 sono ampiamente soddisfatto, mi preparo per le prime gare del 2019, punterò su una mezza maratona nei primi mesi. Adesso continuo ad allenarmi, farò qualche gara in scioltezza, magari regolandomi qualche altra soddisfazione, sarò alla 10 km a Carrara e alla staffetta di San Miniato con un mio compagno di team”.

Federico corre per il G.S. Orecchiella Garfagnana ed è seguito dal preparatore Massimo Santucci, uno degli allenatori di podismo più competenti in circolazione. A lui, ma anche alla sua società e alla sua splendida famiglia, vanno tutta la sua riconoscenza.

Adriano e Federico, due generazioni di podisti diverse: cosa è cambiato da allora ad oggi? Lo chiediamo ad Adriano: “Che dire, si legge sempre che il livello e i tempi erano molto più bassi, gli atleti più forti. Sicuramente oggi ci sono più podisti, lo sport si è diffuso a macchia d’olio ma la qualità è scesa. Va anche detto che un tempo c’erano meno gare però la differenza c’è sicuramente. Probabilmente sono cambiati i tempi: era difficile un tempo ma oggi lo è ancora di più, conciliare allenamenti specifici in uno sport così duro e fatto di sacrificio e fatica, con tutta una serie di impegni della vita, questa può essere una ragione. Tuttavia chi ha voglia di impegnarsi e sacrificarsi anche oggi, i risultati li ottiene, come sta facendo Federico”.