E' festa per il margine al Settembre Lucchese esordienti

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:25

Che bella finale a San Macario per la categoria Esordienti nel SETTEMBRE LUCCHESE 2018. Vince un Margine Coperta spumeggiante, capace ancora una volta di "costruire" nel primo tempo il successo, andando subito segno a raffica. L'Atletico Lucca non ha retto la forza d'urto e la brillantezza della formazione di Sandro Cois, ma ha avuto il merito di reagire e nel secondo tempo ha provato anche a rimontare.

Una partita vibrante, giocata a ritmi alti tra due buoni gruppi, davvero piacevole sotto ogni aspetto. Onore al Margine vincitore, onore all'Atletico Lucca sconfitto. E alla fine sul campo la premiazione alla presenza del consigliere regionale della LND Toscana Giorgio Merlini, del delegato provinciali FIGC di Lucca Eugenio Dinelli e dei componenti Enrico De Luca e Massimiliano Taddeucci.

Margine Coperta - Atletico Lucca 5-2

MARGINE COPERTA: Serra, Baldecchi, Vannini, Bellandi Gianmarco, D'Amico, Giovannetti, Tommasi, Febbe, Bonfanti, Sarno, Pardini, Bellandi Niccolò, Giuliani, Deja, Garzi, Tempestini. All.: Sandro Cois

ATLETICO LUCCA: Tedeschi, Taddeucci, Biagioni, Figliola, Bossini, Matteelli, Lanzalotta, Lorenzoni, Tosoni Dario, Catoi, Pieretti, Bussagli, Masetti, Michelotti, Rossi, Schievenin, Di Giulio. All.: Diego Ricci - Niccolò De Santis

ARBITRO: Biondi Valentina di Lucca

RETI: 7’ pt. Bonfanti (M), 14’ pt. Febbe (M), 20’ pt. Catoi (A), 22’ pt. Sarno (M), 23’ pt. Tommasi (M), 23’ st. Masetti (A), 24’ st. Pardini (M)

Successo meritato del Margine Coperta che batte per 5-2 l'Atletico Lucca e conquista il Settembre Lucchese per la categoria Esordienti.

Avvio di gara ancora una volta decisivo per la formazione di Sandro Cois. Al 4' Bonfanti per Tommasi, il portiere rossonero para a terra, un minuto dopo è Baldecchi a servire Tommasi, ma la sua deviazione viene deviata in angolo dal portiere Tedeschi. Al 6' conclusione alta di Febbe, quindi il Margine passa in vantaggio: Bonfanti s'impadronisce della palla entra in area e fa partire un tiro che s'insacca alla destra del portiere. Al 13' Bonfanti parte sulla destra e arriva a tu per tu con il portiere Tedeschi che gli ribatte il tiro in angolo. Al 14' arriva la rete del raddoppio: Bellandi Gianmarco rimette al centro dove Febbe in mezza rovesciata fa partire un tiro potente che il portiere tocca, ma la palla termina in rete. l'Atletico Lucca cerca di reagire e al 16' tiro a colpo sicuro di Figliola, ma il suo tiro viene ribattuto da Baldecchi che salva.

Al 20' però i rossoneri accorciano le distanze con Catoi, con i giocatori del Margine che reclamano all'arbitro una deviazione precedente di mano prima che la palla arrivi a Catoi, ma la Sig.na Biondi convalida. L'illusione di essere tornati in partita dura però poco: infatti nel giro di un minuto il Margine realizza altre due reti: la prima con una magistrale punizione di Sarno che s'infila all'incrocio dei pali, e subito dopo con Tommasi.

La ripresa vede il Margine andare vicino alla segnatura, ma il numero uno rossonero Tedeschi è autore di un autentico miracolo negando il gol praticamente fatto a Garzi. Tedeschi si ripete al 18' parando alla grande la conclusione ravvicinata di Tempestini. Al 22' l'Atletico sigla la seconda rete grazie a Masetti su assist di Rossi, ma proprio in chiusura di tempo su un lungo rinvio della difesa bianconera Pardini porta il risultato finale sul 5-2 e subito dopo scoppia l'esultanza dei giocatori di Cois.

