Esordio vincente a Livorno per il Rugby Lucca

lunedì, 15 ottobre 2018, 09:43

Inizia con il piede giusto l’avventura nella stagione 2018-2019 per il Rugby Lucca. La squadra di mister Matteo Giovannico si è infatti imposta in trasferta per 28-5 sull’ostico terreno degli Etruschi Livorno. Una prova molto positiva quella della formazione rossonera anche alla luce delle molte assenze per infortunio e dei tanti giovani buttati nella mischia fin dal primo minuto. Dal canto suo, la formazione di casa ha provato a tenere testa agli ospiti sfruttando soprattutto un pack di mischia molto pesante ma, alla lunga, il maggior tasso tecnico dei lucchesi è venuto fuori.

L’inizio del match è di chiara marca ospite, con i lucchesi che si portano subito sul 14-0 grazie alle mete di capitan Mei con una ripartenza da mischia e di Matteo Pippi, ottimamente servito da Carignani. La formazione di casa non ci sta e cerca di reagire ma la squadra biancorossa dimostra un’ottima organizzazione difensiva e riesce a reggere il colpo.

Nella ripresa sono ancora i livornesi a condurre le danze nel tentativo di rientrare in partita ma la difesa lucchese regge bene. Al 60’ l’azione che chiude definitivamente i conti porta la firma di Edoardo Serafini che, prima di uscire per infortunio (sospetto trauma cranico per lui), riesce a trovare il pertugio giusto e va a segnare la meta che chiude definitivamente il match. Nel finale di gara arriva poi anche la seconda marcatura personale di Pippi che vale il punto di bonus per gli ospiti. Solo a partita ormai ampiamente chiusa, la squadra di casa trova la meta della bandiera che serve a tenere alto l’onore. L’incontro si chiude sul 5-28.

Ottimo inizio dunque per capitan Mei e compagni che, alla luce dei molti giovani esordienti scesi in campo, fanno intravedere buone potenzialità. I rossoneri saranno chiamati a confermare quanto di buono visto a Livorno domenica prossima, 21 ottobre, quando al Romei sarà di scena il Rufus San Vincenzo. La formazione labronica negli ultimi anni è sempre stata un’avversaria molto ostica per i lucchesi: riuscire a centrare una vittoria, sfruttando anche il fattore casalingo, sarebbe un passaggio fondamentale in ottica poule promozione.