Finali ragazzi e ragazze, ottime prestazioni del vivaio Virtus Lucca

martedì, 9 ottobre 2018, 15:03

Si è conclusa in bellezza la stagione 2017/18 dei campionati di società su pista ragazzi/e con una partecipatissima giornata di sport e festa allo stadio “E. Zatopek” di Campi Bisenzio dove, come sempre, la Atletica Virtus CR Lucca è intervenuta con un folto drappello di atleti ed atlete del settore giovanile. Una partecipazione numerosa e costante per l’intera stagione per la quale l’intera dirigenza intende esprimere grandissima soddisfazione, unitamente a sentiti ringraziamenti per l’intero staff tecnico (Francesco Giannotti, Laura Banducci, Silvia Della Ghella, Francesco Giorgi e Jacopo Bianchi) senza il quale non sarebbe possibile gestire un vivaio locale tanto numeroso e vivace. Molto buoni anche i risultati tecnici che hanno visto la squadra maschile piazzarsi al decimo posto regionale, esibendo giovani talenti dalle grandi potenzialità in molte discipline: è il caso ad esempio di Gabriele Chelini che conclude i 1000 metri al sesto posto assoluto segnando un nuovo personal best di 3’09’’ e dimostrando una progressione costante nei risultati che fa ben sperare per il futuro. Ottima la sua prestazione anche nei 60 metri dove taglia il traguardo in nona posizione dopo 8’’4 da inizio gara, sopravanzando di un decimo di secondo il compagno di squadra Sahidu Warnakulasuriya, ai primi passi nel mondo dell’atletica leggera ma già capace di prestazioni di alta qualità. Bene anche Carlo Bresciani e Daniel Galigani, rispettivamente decimo classificato nel salto in alto con una altezza di 1,37m e undicesimo nel salto in lungo con 4,46m in gare con oltre 40 concorrenti, così come Michele Mohamed Akari che nel lancio del peso strappa una ottava posizione con un risultato tecnico di 11, 49m, scivolando invece in dodicesima posizione nel vortex. Terminano la gara a metà classifica invece Carignani-Torrisi-Serafini-Virdis, velocisti biancocelesti che hanno corso la staffetta 4x100 in 1’01’’2 guadagnandosi la settima posizione. Bene anche le ragazze dei campionati individuali, dove le atlete virtussine conquistano piazzamenti di spicco: straordinaria Elisa Giambastiani che taglia il traguardo dei 60 metri in sesta posizione con un cronometro di 8’’5 a fronte di oltre 120 concorrenti, mentre Emma Puccetti vola sui 1000 metri andando a guadagnarsi la decima posizione con un risultato tecnico di 3’32’’3. Piazzamento lusinghiero anche per Diana Amabile nei 60 metri ad ostacoli, portati a termine dalla nostra giovane atleta in 10’’1 in decima posizione, mentre non brilla nonostante prove mediamente incoraggianti la squadra del salto in lungo. Un bilancio più che positivo per la categoria ragazzi e ragazze che, lungi dall’adagiarsi sugli allori, è già al lavoro per fare ancora meglio nella stagione che è appena iniziata: già da settembre sono infatti attivi al campo scuola “Moreno Martini” i nuovi corsi comunali (ogni mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00), una occasione imperdibile per tutti i ragazzi che volessero affacciarsi al mondo dello sport senza mai rimanere in panchina