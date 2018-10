Finisce in parità tra Marginone e Tau Calcio Altopascio

Altri articoli in Sport

sabato, 20 ottobre 2018, 22:07

Grande soddisfazione per i rosablù che danno luogo ad un match da montagne russe dove, una volta giunti sul +11 a -4' dal termine della terza sirena, invece di azzannare alla giugulare il match inaugurano una sorta di "castroneriadi", rischiando una sconfitta che sarebbe stata una beffa

sabato, 20 ottobre 2018, 17:29

In attesa di raggiungere Shangai per la finale mondiale del torneo della Gazzetta dello sport-Umbro in rappresentanza dell'Italia, la formazione lucchese di calcio a 5 Alex Bar Maggiano del presidente Sabina Alberti ha vinto la Supercoppa dell'Aics battendo in una finale combattuta la FraAlbe

sabato, 20 ottobre 2018, 11:16

Dopo aver conquistato l’Enfer du Chablois sulle strade di Vaud, ed aver collezionato ben due secondi e due terzi posti, ma soprattutto dopo essere stato saldamente al comando della Coppa Svizzera già dall’aprile scorso, alla fine Jan Freuler ce l’ha fatta

venerdì, 19 ottobre 2018, 14:13

Road Team grande protagonista della settimana, sempre a difesa dei colori sociali della Atletica Virtus con presenze e risultati notevoli in molte gare di grande richiamo anche sul piano internazionale

venerdì, 19 ottobre 2018, 12:50

Esordio casalingo per la Gesam Gas & Luce che dopo 3 gare in trasferta ritrova finalmente il pubblico di casa. A portare visita l'ambiziosa Elcos Broni che al terzo anno di serie A1 si presenta ai blocchi di partenza con un roster molto competitivo e rotazioni allungate

venerdì, 19 ottobre 2018, 10:41

Marco Chiocchetti interviene duramente per commentare il difficile stato del calcio femminile a Lucca alla luce anche dei risultati ottenuti sul campo