Sport



Fiorentina fermata sul pari dal Cagliari, al Franchi finisce 1 a 1

domenica, 21 ottobre 2018, 23:10

di marco materassi

1 - 1

Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Biraghi, Veretout, Pezzella, Vitor Hugo, Chiesa, Gerson (Eysseric),Simeone (Vlahovic), a Edmilson, Pjaca. All. Pioli



Cagliari: Cragno. Bradaric, Cerri (Pavoletti), Joao Pedro, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Ceppitelli, Farago', Castro (Dessena). All. Maran



Arbitro: Giacomelli di Trieste - Assistenti: Caliari e Lanotte. Quarto uomo: Pillitteri- Var: Aureliano - Schenone

Reti: al 59' Veretout (r), 69' Pavoletti



Non riesce la "cinquina" alla Fiorentina, un buon Cagliari ferma sul pari la squadra di Pioli, confermandosi avversario sempre ostico per i viola.

Una domenica speciale, una partita speciale quella tra Fiorentina e Cagliari, tra le squadre dove più a lungo ha militato Davide Astori, le squadre che hanno deciso di ritirare la maglia dello sfortunato giocatore, le squadre dove Davide ha lasciato non solo il segno come giocatore ma soprattutto come uomo.

La Fiorentina dopo la sosta e dopo la sconfitta subita con la Lazio vuole cercare di riconquistare i tre punti, vuole dimenticare la sconfitta che lo scorso campionato, regalò ai sardi una sofferta salvezza, e ai viola l'addio al sogno europeo.

Unica sorpresa nell'undici iniziale scelto da mister Pioli è la presenza di Edmilson al

posto di Benassi.

Maran a sorpresa preferisce Cerri a Pavoletti, supportato alle spalle da Joao Pedro. Curiosità per vedere all'opera il giovane Barella, già leader rossoblu', piacevole sorpresa nelle ultime prestazioni della nazionale di Mancini.

Squadre in campo, in un clima da brividi, con la curva Fiesole che poco prima dell'inizio della partita ha fatto omaggio i fratelli di Astori di una targa, in un pomeriggio dove il caldo sole del mattino ha lasciato il posto ad un clima tipicamente autunnale con un fastidioso vento che mette in difficoltà i giocatori in campo.



Battute iniziali con le squadre attente a non concedere spazi alle ripartenze avversarie.

Partita giocata molto nella zona centrale del campo. Primo brivido all'undicesimo con Chiesa che mette in area un pallone insidioso, Simeone arriva con un attimo di ritardo.

Risponde il Cagliari intorno al 20', battendo tre angoli consecutivi, senza però impensierire mai l'estremo difensore viola.

Insistono i sardi e al 22' vanno vicini al gol con una bella combinazione tra Joao Pedro e Cerri, il tiro del giovane attaccante viene respinto in tuffo da Lafont. Cagliari che adesso ha preso campo e costringe i viola ad arretrare.

Il cielo adesso si è fatto improvvisamente nero, il vento è gelido e cade anche qualche goccia di pioggia, incredibile come sia cambiato il clima, in poco meno di mezz'ora. Partita che complice anche il vento continua ad essere bruttina, avara di tiri e di emozioni.

Partita che scivola via senza che nessuna delle squadre riesca a costruire azioni o situazioni pericolose. Taccuino miseramente vuoto, come un cinema dove proiettano un film d'introspezione in lingua originale giapponese.

Improvvisa fiammata allo scadere ancora con Chiesa che conclude con un gran tiro che sfiora il palo.

Senza recupero si va negli spogliatoi, zero a zero, logico risultato di una partita brutta, avara di emozioni, partita che prometteva molto ma che almeno fino ad ora ha deluso le aspettative degli oltre 25000 tifosi viola oggi presenti al Franchi.

Ripresa senza variazioni negli undici iniziali, Fiorentina che adesso attacca a favore di vento, Fiorentina che parte subito forte.

I viola sfiorano il vantaggio al 6' con Chiesa che servito ottimamente da un cross di Biraghi di testa mette a lato.

La viola insiste e al quarto d'ora Chiesa viene contrastato fallosamente da Barella, l'arbitro consulta la Var e assegna il rigore alla Fiorentina. Veretout non sbaglia, viola in vantaggio.

Maran corre subito ai ripari, esce Cerri e dentro Pavoletti.

Partita che si è ovviamente accesa.

Cagliari che al 24' trova il pari con il neo entrato Pavoletti bravo a deviare da pochi passi un bel cross di Farago'.

Uno a uno, tutto da rifare per i viola, con il Cagliari che non si accontenta, partita adesso bella ed emozionante. Cambia anche Pioli, esce Pjaca dentro Mirallas.

Occasione al 34' per Simeone che solo non controlla, risponde il Cagliari con Joao Pedro che obbliga Lafont ad un grande intervento su un tiro deviato dal compagno di squadra Milenkovic.

Brivido quasi allo scadere con Chiesa che obbliga Cragno ad un grande intervento, nel recupero fiume, più di 10 minuti, per uno scontro fra Pezzella e Milenkovic, non succede nulla, con la la partita che finisce con un giusto pareggio.

Una Fiorentina forse un po' al di sotto delle solite prestazioni casalinghe, merito però di un bel Cagliari, ben messo in campo da Maran che non ha mai rinunciato a giocare.

Un punto che fa classifica anche se in casa viola si sperava e si voleva continuare nel percorso netto nel fortino del Franchi.



marco materassi