Sport



Geonova batte San Vincenzo al Palatagliate

domenica, 14 ottobre 2018, 20:49

68 - 54

(Parziali: 18/16 - 37/29 - 48/38 - 68/54)

Geonova: Zita 17, Romano 12 Barsanti, Russo 6, Nesi 17, Puccinelli, Simonetti, Tessitori 12, Redini E. Redini M, Pierini 2, Santini 2, All. Piazza

San Vincenzo: Gabellieri, Innocenti 6, Macchia, Giovani 22, Quagli 2, Giannini, Bini 7, Franceschini 7, Marmugi 8, Agostini 2, All. Mori

E' il San Vincenzo che apre da due, Geonova al pareggio, replica degli ospiti con una tripla, ancora gli ospiti a segno da due, tocca a Zita spezzare il ritmo con un cost to cost e canestro, partita che comunque scorre in sostanziale parità, quando il cronometro segna meno quattro al termine del tempino, il tabellone è in perfetta parità undici, undici.

Un bel lancio di Zita su Nesi per il più due a seguire Tessitori per il più quattro, la risposta del San Vincenzo è affidata a Giovani vera spina nel fianco per i bianco/rossi che dalla distanza riequilibria il punteggio, in chiusura Romano mette una delle sue bombe e il tempino si chiude 18/16.

E' capitan Romano che questa volta apre da fuori, infilando una bella palla da tre, il San Vincenzo, lo avevamo già detto, non è squadra che sta a guardare, tre secondi dopo pareggia il conto dai sei metri e 75.

La partita prosegue in un botta e risposta continuo, la Geonova conduce altanelando il vantaggio tra i più due e i più quattro senza però riuscire a spingere quanto basta per staccare gli avversari.

In finale di secondo quarto la Geonova si illumina e in sequenza va a segno portandosi al termine del secondo quarto sul più otto, 37/29.

Nesi da fuori apre la ripresa, i ragazzi di Piazza ci hanno ormai abituato al doppio passo, la ripresa è tutta per la Geonova che adesso spinge e realizza, il divario comincia ad essere importante a tre dal termine del terzo, il tabellone assegna 48 punti alla Geonova e 35 agli ospiti, c'è spazio ancora per un paio di azione, quando la sirena suona per l'ultimo riposo sul tabellone si legge 48/39

Ancora la Geonova ad aprire il quarto, questa volta tocca a Zita, poi un antisportivo manda Romano in lunetta, due su due e in percussione subito dopo Zita per il più tredici.

Per il San Vicenzo è il solito Giovani a rispondere e ad impensierire i ragazzi di Piazza, 4 su 5 dalla distanza il suo totale fino a questo punto.

È ancora il San Vincenzo che in chiusura di tempo con due triple crea qualche difficoltà ai bianco/rossi che comunque non si lasciano intimorire più di tanto, rispondendo con Zita e Tessitori, manca meno di un minuto e la partita si può dichiarare chiusa.

La Geonova onora il Palatagliate con una bella vittoria 68/54 il finale, una bella prova dei ragazzi di Piazza che riscattano così la sconfitta livornese della scorsa settimana.