Sport



Geonova, blitz in casa Synergy

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:32

71-85



Parziali: 20/22 – 34/41 – 52/54 – 71/85

20/22 – 14/19 – 18/23 – 19/21

Synergy: Brandini 8, Corsi 17, Innocenti 8, Pelucchini 10, Trillò 4, Dainelli 6, Bertolozzi 3, Ceccherini 11, Marchionni, Mecaj 2, Prosperi 2, Resti. All. Masini

Geonova: Zita 9, Nesi 16, Tessitori 25, Pagni 10, Romano 17, Barsanti, Russo 4, Puccinelli, Redini 2, Pierini, Santini 2. All Piazza

La Geonova espugna il Palasynergy a San Giovanni Valdarno con un indiscusso 71/85, questi i quintetti in campo, Trillò, Innocenti, Brandini, Pelucchini, Corsi, per la Geonova con il rientro di Pagni si torna al classico, Zita, Romano, Tessitori, Pagni, Nesi.

La partita inizia praticamente con un fallo sul rientrato Pagni che dalla lunetta mette i primi due punti, l'incontro prosegue su buoni ritmi, Corsi e Pelucchini vanno a segno ripetutamente, portandosi sul più cinque, la risposta bianco/rossa è firmata da Tessitori prima poi Nesi per il pareggio e infine Romano sui liberi per il più tre

Questa sera si ha l'impressione che i ragazzi di Piazza abbiano le mani particolarmente calde, a mettersi in mostra per primo è stato Pagni, per lui la prima partita a cui partecipa in questo campionato, dal momento che è stato costretto a saltare le due precedenti a causa di una squalifica rimediata lo scorso anno nell'ultima di campionato, ad aiutarlo a far punti c'è il solito Tessitori, Nesi che è stato in forse fino all'ultimo e il capitano Romano, al suono della prima sirena sul tabellone si legge 20/22.

Quando il gioco riprende la Synergy attacca subito forte, impattando a quota 22 per poi tentare il sorpasso con Mecaj, la Geonova però non sta a guardare, i ragazzi di Piazza stanno guadagnando sicurezza e intesa di gioco, partita dopo partita, Pagni, questa sera scatenato, riporta in parità l'incontro, Nesi, Tessitori e Russo portano la squadra sul più quattro, Romano ci mette il suo dalla distanza e arrivano al più sette, la sirena manda tutti negli spogliatoi sul 34/41

Stessa musica e stessi suonatori nella ripresa, caratterizzata da un fallo tecnico fischiato a Pagni, uno a coach Masini ed uno a Trillò, mentre tra i lucchesi cresce il numero dei ragazzi che vanno a canestro, ai soliti, si aggiungono Zita e Santini che aiutano a scavare un solco che a fine tempo vale il più dodici.

Ultimo quarto ancora controllato dagli ospiti, la Synergy comunque non molla, Corsi, Ceccherini e Pelucchini non le mandano a dire, ma il loro impegno non basta, questa sera coach Piazza può affidarsi tranquillamente ai suoi ragazzi, compreso il giovanissimo Redini, anche lui a canestro, a fine gara saranno in quattro in doppia cifra, Tessitori, Romano, Nesi e Pagni e un forte Zita che la mancherà per un solo punto, doppia cifra anche ai rimbalzi per Tessitori, Zita e Santini tra i migliori per assists serviti.

Il prossimo impegno sarà casalingo, il 26 Ottobre alle 21:15 e al Palatagliate arriverà un 'altra neo promossa, la Fides Montevarchi.