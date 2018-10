Sport



Geonova in cerca di riscatto con il San Vincenzo

venerdì, 12 ottobre 2018, 23:24

Dopo la sconfitta subita a Livorno la Geonova è ovviamente in cerca del riscatto e lo andrà a cercare domenica 14 ottobre alle 18, giocando la prima partita sul parquet casalingo del Palatagliate.

Di fronte avrà un avversario di tutto rispetto, sarà il San Vincenzo, autore di un bel campionato di vertice in C silver e meritatamente promosso nella categoria superiore.

Non abbiamo ancora visto giocare questa squadra, ma sappiamo che è bella tosta e che non si lascerà certo intimorire, anzi sicuramente avranno molti stimoli per tentare di espugnare il Palatagliate, "nel roster del San Vincenzo ci sono giocatori di tutto rispetto che hanno giocato in categorie superiori come Marmugi, Bini, Innocenti, Franceschini" cosi ci dice Piazza, quindi aspettiamoci pure una partita tirata, insomma non sarà certo una passeggiata di salute, ma d'altronde nessun incontro può essere dichiarato facile.

La partita di Domenica prossima è stata preparata fin dai primi allenamenti settimanali, con sedute intense e fatte con tanta voglia di fare bene, possiamo dire con assoluta certezza che i ragazzi di Piazza sono motivatissimi e pronti a scaricare sul parquet tutta l'adrenalina accumulata in settimana.

La visione di Piazza è come sempre oggettiva, riconoscendo il potenziale degli avversari, ma ben consapevole delle capacità dei suoi ragazzi "Domenica abbiamo l'esordio casalingo, quindi ci aspettiamo una mano anche dai nostri tifosi, spero che vengano numerosi. La partita sarà molto difficile e molto complicata e mi aspetto una gara combattuta, San Vincenzo è una squadra esperta con tanti giocatori dalla grande esperienza e dalla notevole fisicità, per noi sarà una partita molto impegnativa che ci troviamo ad affrontare senza Pagni e Barsanti, noi abbiamo una grande voglia di ottenere il primo successo stagionale e per far questo dovremmo superarci e fare una grande prova"

Ci uniamo a quanto detto dal coach, domenica 14 vorremmo vedere un Palatagliate gremito di tifosi rumorosi e grintosi, appuntamento quindi alle ore 18:00 al Palatagliate