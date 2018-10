Geonova, seconda trasferta sul campo della Synergy

Altri articoli in Sport

Tre Peugeot 208 di classe R5 gestite dalla lucchese MM Motorsport per i portacolori della scuderia emiliana che cercheranno Gloria nel rally maremmano: al via il lucchese Luca Pierotti, il Reggiano Roberto Vellani ed il locale Emanuel Forieri

Importante successo in Sudamerica per una atleta della "Michela Fanini". A regalare un'altra grande soddisfazione a patron Brunello Fanini e al suo team è stata la venezuelana Lilibeth del Carmen Chacon Garcia ("Lilly" per le compagne di squadra) che si è aggiudicata una tappa della Vuelta della Colombia che si...

Lontanissima da casa, ma sempre vicina per chi la sostiene e la considera una della famiglia: non è bastato un oceano a dividere Idea Pieroni, impegnata alle olimpiadi giovanili di Buenos aires, dai compagni e amici della Virtus CR Lucca che per alcune ore in questo weekend sono rimasti con...

Il secondo posto sul podio riservato al Campionato Italiano Asfalto e la sesta posizione assoluta nella classifica CIR coronano una stagione importante per il pilota lucchese

Il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto a Palazzo Orsetti gli atleti dell’associazione Akitsukai Lucca in partenza per i campionati europei di Iaido che si terranno a Zawiercie in Polonia dal 26 al 28 ottobre

Con il successo nel debutto di ieri in A1, 3-1 alle vice campionesse d’Italia di Faenza, il Circolo tennis Lucca Vicopelago ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo nel romanzo della sua storia, iniziata nel 1970 con il trasferimento dal campo in terra situato accanto al Porta Elisa (dove adesso...