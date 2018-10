Sport



Gesam, esordio al PalaTagliate contro la Elcos Broni

venerdì, 19 ottobre 2018, 12:50

Esordio casalingo per la Gesam Gas & Luce che dopo 3 gare in trasferta ritrova finalmente il pubblico di casa.

A portare visita l'ambiziosa Elcos Broni che al terzo anno di serie A1 si presenta ai blocchi di partenza con un roster molto competitivo e rotazioni allungate.

Da tenere d'occhio le ex Julie Wojta e Nikolina Milic che rappresentano la spina dorsale della squadra di coach Sacchi e i primi terminali offensivi, ma anche Laura Spreafico chiamata a sostituire Ashley Ravelli giunta quest'anno alla corte di Serventi, è tiratrice da prendere con le molle. La cabina di regia è divisa tra la capitana Giulia Moroni e Valentina Bonasia, sotto le plance dalla panchina si alza Valentina Gatti, anche lei ex biancorossa, in quintetto invece l'ala Nina Premasunac, confermata dallo scorso anno. Assieme al gruppo delle senior completano il roster alcune giovani di belle speranze, su tutte Anna Togliani e Elena Castello, entrambe classe '98.

Nell'ultimo turno le lombarde hanno avuto la meglio del Geas Sesto San Giovanni in un derby caratterizzato da intensità e fisicità che ha visto anche una doppia espulsione.

A presentare la gara e il momento della squadra lucchese la ex Ashley Ravelli “Per me sarà una partita particolare vuoi perché finalmente giochiamo in casa ma anche perché incrocio la mia ex squadra. A Broni sono stata molto bene ma oggi sono una giocatrice di Lucca e voglio togliermi molte soddisfazioni per con questa casacca. Credo che la partita sarà, forse, un po' meno fisica rispetto alla gara contro San Martino, ma principalmente per la diversa stazza tra i due roster. Sarà comunque una gara tostissima perché le conosco e so che non molleranno un centimetro sul parquet, sono molto affiatate e ci daranno grande filo da torcere. Dovremo farci trovare pronte ad affrontare una battaglia. Noi veniamo da una sconfitta che non ci è ancora andata giù e per questo stiamo lavorando ancora più duro per fare in modo che non ci succedano più partite simili.”

Ravelli fa anche un'analisi del suo momento personale “Quando le tue compagne lavorano per farti prendere un tiro piedi a terra e tu non fai canestro dispiace più per loro che per te stessa. Io sono comunque tranquilla, sto facendo un determinato tipo di lavoro col coach che darà senz'altro i suoi frutti, la cosa più importante è che sento la sua fiducia e quella delle mie compagne.”

Palla a due fissata per le ore 18.00 di domenica 21 ottobre al PalaTagliate di Lucca, per l'occasione sarà possibile ritirare il proprio abbonamento direttamente alla biglietteria.