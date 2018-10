Sport



Il mondiale Master a Livorno chiude un anno straordinario per la scherma italiana: le parole di Paolo Azzi

sabato, 6 ottobre 2018, 10:18

di marco materassi

Il mondiale master di scherma, 8-14 ottobre, a Livorno chiude un'annata straordinaria da un punto di visto organizzativo per la scherma azzurra.Nelle parole del vice presidente vicario, il lucchese Paolo Azzi, tutta la soddisfazione della F.I.S.: "Il mondiale master, per la prima volta in Italia, chiude un 2018 davvero straordinario per la scherma italiana. Dopo i mondiali cadetti e giovani di Verona, dopo i campionati europei di scherma paraolimpica di Terni, la degna chiusura di quest'anno, per certi versi irripetibile, sono i mondiali di Livorno".



"Un premio alla tenacia, al sogno di un grande "pazzo", come Giulio Paroli, pluricampione mondiale master, che tre anni fa ci propose di provare a portare in Italia, un mondiale che ormai è diventato un vero e proprio evento, e che mai aveva trovato qui da noi la sede della manifestazione. Il presidente Giorgio Scarso, gli chiese se era sicuro di voler provare e Giulio (Paroli ndr) con il classico spirito livornese rispose di sì. Tre anni di sforzi, di sacrifici, perché un mondiale non si organizza così alla buona, ma martedì prossimo (8 ottobre ndc) finalmente si apre la manifestazione:E come si apre: 57 paesi presenti, quasi mille atleti, la banda dell' Accademia Navale a aprire la manifestazione, insomma non manca proprio nulla, perché questi mondiali siano ricordati come un grandissimo evento.



"Abbiamo voluto sentire anche colui che come diceva un grande del passato: " volli, fortissimamente volli", ha creduto nel progetto e oggi ne raccoglie i frutti. Paroli, che nella vita di tutti i giorni è un valente ingegnere, ci ha raccontato con grande orgoglio come anche la Regione abbia voluto, naturalmente oltre che al comune di Livorno, patrocinare l'evento. Un evento che non si ferma solo all'aspetto agonistico-sportivo, ma che diventa anche una bella vetrina per una Regione, la Toscana a cui non manca certo nulla da un punto di vista turistico, sia culturale che gastronomico. Parallelamente ai mondiali sono infatti previsti appuntamenti culturali, con varie escursioni, e gastronomici, con specifici stand aperti all'interno del Modigliani Forum.



Non ci sarà insomma da annoiarsi. Madrina della manifestazione Bebe Vio, oro ai giochi paraolimpici di Rio, mentre testimonial sarà Mauro Numa, pluricampione olimpico, che scherzando Paolo Azzi, ci ha detto, è colui che ha vinto tutto quello che c'era da vincere in ambito schermistico. Pedane pronte, giudici pronti, con addirittura la moviola per decidere sulle stoccate contestate, insomma Livorno per una settimana diventa la casa della scherma over. Azzi e Paroli, toccano ferro, ma il successo pare davvero garantito.