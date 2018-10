Sport



La Bionatura Nottolini parte in terza: sconfitto il San Giustino

domenica, 14 ottobre 2018, 10:24

di andrea salerno

Bionatura Nottolini 3 – 0 San Giustino Volley

(parziali: 26-24, 25-16, 25-20)

Non si poteva sognare un esordio migliore in B1 per la Bionatura Nottolini che al PalaPiaggia si è imposta con un secco 3 a 0 contro la navigata formazione del San Giustino. Le ragazze di Sandro Becheroni dopo un inizio poco brillante, dovuto all'emozione per il primo impegno stagionale nella nuova categoria, hanno rotto il ghiaccio e si sono meritate ampiamente la vittoria finale.

Il primo set, come detto, ha visto una partenza balbettante delle bianconere, ma con il passare dei minuti, anche grazie alle schiacciate di una Sofia Renieri in particolare spolvero, si sono sbloccate e hanno lottato su ogni pallone con le umbre, dando vita a scambi prolungati e spettacolari. Dopo essere state sotto per tutta la prima parte del set, le ragazze di coach Becheroni, grazie ad un attacco vincente del capitano Beatrice Roni, si sono portate in vantaggio per la prima volta:17-16. Da quel momento si è andati avanti con un botta e risposta fino al 24 pari. Probabilmente, la svolta vera e propria è arrivata a fine set, con le lucchesi che con una doppietta micidiale hanno chiuso il primo periodo sul 26-24.

Nel secondo set c'è stata una partenza lanciata della Nottolini che ha scavato un netto solco nei confronti delle umbre. La solita Renieri, Chaiara Puccini e Beatrice Roni si sono imposte in fase offensiva acuendo sempre di più il distacco, mentre il libero, Ilaria Battellino, si è resa protagonista di eccezionali recuperi. Tutte le giocatrici, comunque hanno sfoderato una prestazione autorevole, con San Giustino visibilmente frastornato e sorpreso. Una energica schiacciata di Puccini, infine, ha chiuso i giochi sul 25-16.

Anche all'inizio del terzo set le padrone di casa sono partite a spron battuto, con l'allenatore avversario costretto a ricorrere subito a due time out, sia sul 6-2 che sul 9-2. In questa prima fase, da segnalare gli efficaci Muri di Erika Mutti che fruttano punti importanti. Sull'11-4 le bianconere hanno accusato un piccolo calo di tensione, con le ospiti che tentano a più riprese di accorciare le distanze senza, tuttavia, riuscirci mai veramente. Per il San Giustino, in questa frazione, bene Valentina Mearini, autrice di pregevoli giocate. La Nottolini gestisce il vantaggio accumulato senza patemi e chiude definitivamente il mach sul 25-20.

Al punto decisivo, il PalaPiaggia è scoppiato in un grido di gioia e le ragazze sono andate a prendersi il meritatissimo applauso dai propri tifosi, entusiasti per l'ottima prestazione fornita. Il successo dell'esordio, contro una delle squadre con più esperienza del girone, può indubbiamente far sorridere la società, che ha avuto la riprova di aver costruito una squadra con cuore e talento da vendere.