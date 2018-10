Sport



La Michela Fanini al gran finale

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:23

Ultimi allenamenti in casa "Michela Fanini" in vista del gran finale di stagione.

La formazione diretta da Mirko Puglioli sta per attraversare l'Appennino per partecipare al Giro dell'Emilia (in programma sabato) e al Gran Premio "Beghelli" che si correrà domenica. Per il team lucchese di patron Brunello Fanini questi costituiranno anche gli ultimi impegni stagionali.

"Vogliamo chiudere nel migliore dei modi un 2018 che ci ha visto crescere mese dopo mese – ha sottolineato lo stesso Brunello Fanini – abbiamo le carte in regola per poter far bella figura soprattutto all'Emilia, su un terreno più adatto alle nostre caratteristiche".

In effetti il percorso ondulato del primo giorno, con arrivo sul temutissimo San Luca dovrebbe favorire atlete come le ucraine Evgenjia Vysotska e Olecka Shekel, con l'ungherese Monika Kiraly pronta a inserirsi nel durissimo finale. Insieme alle tre straniere ci saranno le italiane Alessia Dal Magro, Greta Marturano e Francesca Balducci.

Il secondo giorno, considerando anche il percorso tutto pianeggiante (la squadra, tra l'altro, manca di una velocista pura) le ragazze lucchesi proveranno ad attaccare da lontano; anche per questo Leonora Greppi ed Elisa dalla Valle prenderanno il posto della Dal Magro e della Marturano.