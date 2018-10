Sport



L’Ippodromo SNAI Sesana rende onore alla campionessa Sara Morganti

giovedì, 4 ottobre 2018, 12:37

All'Ippodromo SNAI Sesana sarà un sabato particolare ed emozionante. Il programma di corse del 6 ottobre prevede un premio e una corsa dedicati alla campionessa del mondo di paradressage, Sara Morganti. È questo il tributo che l’ippodromo del trotto di Montecatini Terme dedicherà alla plurimedagliata atleta di Lucca. La cerimonia di premiazione, organizzata con la collaborazione dell’associazione Luccasenzabarriere onlus, si svolgerà nel pomeriggio di sabato (dopo le ore 15) in presenza della stessa Morganti. Si terrà anche una dimostrazione di paradressage del Centro Equitazione La Luna di Lucca con il Cavaliere Samuele Del Carlo (medaglia d'argento nazionale).

Nata a Castelnuovo di Garfagnana, e cresciuta a Barga, Sara si è avvicinata al mondo dell’equitazione all’età di 13 anni, mentre è all'età di 19 anni che le è stata diagnosticata la sclerosi multipla e, nonostante ciò, è riuscita grazie a una grande forza di volontà e di tenacia a portare avanti la sua passione per i cavalli anche ora, a 42 anni, ottenendo importanti successi a livello nazionale ed internazionale e a diventare campionessa del mondo nella propria disciplina. Infatti, in questo 2018, ha conquistato due Ori ai campionati mondiali di paradressage FEI World Equestrian Games Tryon scrivendo una ulteriore pagina di sport equestre nella categoria Freestyle, con l’indissolubile binomio Morganti e Royal Delight, e il supporto del team al completo, composto dai tecnici Alessandro Bendetti e Laura Conz, oltre a Victoria Morganti come groom, e Stefano Meoli marito tutto fare di Sara.

La Direzione Business Unit dell’Ippodromo SNAI Sesana è felice di accogliere una grande campionessa come Sara Morganti all’interno del proprio impianto in un sabato speciale e che, in questo 2018, ha visto realizzarsi altri eventi solidali come, la cerimonia di inaugurazione della XXXIV Edizione del Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics Italia che ha accolto oltre tremila atleti e allenatori.

Per Luccasenzabarriere onlus, interviene il presidente Domenica Passalacqua: “Siamo onorati di portare al prestigioso ippodromo di Montecatini Terme la campionessa del mondo Sara Morganti. Sara è una grande amica della nostra associazione ed un esempio per tutti gli atleti, paralimpici e non. Come associazione crediamo molto nel valore dello sport come strumento di integrazione”.