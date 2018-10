Sport



Lorenzo Grani (Maranello Corse) tra i big al via del Rally del Piemonte

giovedì, 25 ottobre 2018, 18:41

Reduce dalla conquista delle Coppe Acisport R2 ed Under 25 del Campionato Italiano WRC e delle stesse classifiche della Michelin Rally Cup, il 24enne di Maranello torna in azione per provare le ultime modifiche sulla propria Peugeot 106 di classe A6.

Il piacere di correre per il gusto di farlo. Ma con licenza di sorprendere. Lorenzo Grani tornerà in azione il prossimo fine settimana, a Mondovì, in occasione del Rally del Piemonte, ad una quarantina di giorni dalla cavalcata di San Martino di Castrozza conclusasi con il poker di titoli intascati nel Campionato Italiano WRC: libero da impegni di campionato, il talento di Maranello Corse riprenderà la via dell'abitacolo per provare le modifiche apportate sulla propria Peugeot 106.

"Torno sempre con estremo piacere sulla mia 106, l'auto sulla quale ho mosso i primi passi – attacca Lorenzo -; non vi corro dallo scorso aprile (la foto Zini si riferisce a quest'occasione) e, da allora, abbiamo portato avanti una serie di modifiche che non vedo l'ora di verificare in gara a Mondovì; per noi sarà una gara-test, nella quale metteremo alla frusta la vettura per provare qualche soluzione d'assetto. Domenica non correremo con l'assillo del cronometro e, oltre a provare la macchina, baderemo a divertirci, peraltro in un rally e su strade a noi inediti. Poi, certo, dovesse venire fuori un buon risultato, non saremmo dispiaciuti...". Tradotto, prove tecniche d'assetto fin che volete, ma non al rallentatore: c'è da scommettere che anche sugli asfalti cuneesi Grani e Lombardi non mancheranno di farsi notare.

Il Rally del Piemonte si disputerà domenica 28 ottobre, con partenza alle 8.31 ed arrivo alle 17.15, dopo 229 chilometri di gara e 38,34 cronometrati, suddivisi nelle canoniche sei prove speciali che caratterizzano le gare del tipo 'rally day'.