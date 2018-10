Lucca ci prova, ma i due punti sono di San Martino

Altri articoli in Sport

domenica, 14 ottobre 2018, 20:49

La Geonova onora il Palatagliate con una bella vittoria 68/54 il finale, una bella prova dei ragazzi di Piazza che riscattano così la sconfitta livornese della scorsa settimana

domenica, 14 ottobre 2018, 17:16

Se il buongiorno si vede dal mattino la stagione d’esordio in Serie A1, a tutti gli effetti il gotha del tennis italiano, del Ct Lucca Vicopelago si preannuncia ricca di soddisfazioni. Le biancorosse, infatti, hanno regolato per 3-1 le vice campionesse d’Italia del Ca Faenza

domenica, 14 ottobre 2018, 10:24

Le ragazze di Sandro Becheroni dopo un inizio poco brillante, dovuto all'emozione per il primo impegno stagionale nella nuova categoria, hanno rotto il ghiaccio e si sono meritate ampiamente la vittoria finale.

domenica, 14 ottobre 2018, 10:22

Alla fine della gara del PalaPiaggia un sorridente Sandro Becheroni, allenatore della Bionatura Nottolini, ha commentato la convincente prestazione della squadra contro il San Giustino Volley

sabato, 13 ottobre 2018, 11:45

Domenica 14 i 24 circoli partecipanti, otto nel settore femminile e sedici in quello maschile, giocheranno il loro primo 15 con in mente l’obiettivo di raggiugere il Palatagliate di Lucca, “terra promessa” e sede che ospiterà le finali scudetto in programma dal 7 al 9 dicembre

venerdì, 12 ottobre 2018, 23:24

Dopo la sconfitta subita a Livorno la Geonova è ovviamente in cerca del riscatto e lo andrà a cercare domenica 14 ottobre alle 18, giocando la prima partita sul parquet casalingo del Palatagliate