Maranello Corse con un tandem di 'piedoni' toscani al Rally Golfo dei Poeti

martedì, 9 ottobre 2018, 14:51

Saranno gli esperti e veloci piloti toscani Stefano Gaddini ed Emanuel Forieri a tenere alto il vessillo di Maranello Corse al Rally Day Golfo dei Poeti. Sia il noto lucchese, sia il valido maremmano correranno la gara sprint spezzina con una Renault Clio di classe S1600 allestita da MM Motorsport. I due, però, si presenteranno a questa sfida agonistica con approcci diversi.

Certamente più battagliero sarà Stefano Gaddini: il lucchese è reduce dalle sontuose prestazioni sciorinate prima al Rally dell'Alta Val Cecina, poi al Coppa Città di Lucca (in entrambi i casi, Stefano ha dominato la classe, concludendo tra i primi cinque della classifica assoluta - la foto di Thomas Simonelli è riferita alla gara lucchese) e vorrà certamente replicare le imprese della scorsa estate anche sugli asfalti che si affacciano sull'incantevole golfo ligure. Gaddini potrà contare sull'ottimo feeling con team e vettura, ma dovrà anche fare i conti con una gara inedita; in più, al Golfo dei Poeti il rallysta di Lucca tornerà a condividere l'abitacolo con il conterraneo Andrea Sarti, con il quale aveva corso, con buoni risultati, in un'occasione l'anno scorso.

Per Emanuel Forieri, invece, il Golfo dei Poeti rappresenterà il ritorno a volante dopo quasi un anno d'inattività: il viterbese trapiantato a Follonica tornerà su una vettura che gli ha dato buone soddisfazioni negli anni passati e con la quale cercherà di riprendere confidenza al più presto. In questo contesto, correre su strade sconosciute renderà ancora più impegnativo questo ritorno alle corse. Emanuel avrà al suo fianco il pisano Marco Lupi, suo abituale navigatore nelle ultime stagioni.

Il Rally Day Golfo dei Poeti scatterà alle 10.01 di domenica 14 da La Spezia e vi farà ritorno per la bandiera a scacchi alle 18.15, dopo 187 chilometri di gara e 38 cronometrati, suddivisi nelle sei prove speciali in programma.