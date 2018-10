Maranello Corse fa incetta di podi al Rallylegend

Altri articoli in Sport

lunedì, 15 ottobre 2018, 22:16

Il lucchese Stefano Gaddini (foto Thomas Simonelli) è secondo assoluto al termine di una gara in crescendo dopo un inizio complicato, mentre il maremmano Emanuel Forieri interrompe il digiuno agonistico di quasi un anno con un buon piazzamento

lunedì, 15 ottobre 2018, 10:33

Lorenzo Frugoli, dopo il cambio di avversario, ha disputato la rivincita contro Hermin Haruni (Boxe Mugello) che lo aveva battuto ai punti nella finale del Campionato Toscano Junior dei 66 kg a Siena a metà settembre, verdetto che non aveva però convinto Giulio Monselesan

lunedì, 15 ottobre 2018, 09:43

Inizia con il piede giusto l’avventura nella stagione 2018-2019 per il Rugby Lucca. La squadra di mister Matteo Giovannico si è infatti imposta in trasferta per 28-5 sull’ostico terreno degli Etruschi Livorno. Una prova molto positiva quella della formazione rossonera anche alla luce delle molte assenze per infortunio e dei...

lunedì, 15 ottobre 2018, 08:49

I ragazzi di Betti hanno mostrato che saranno di un'altra fascia di classifica rispetto ai rosablu, gestendo senza grandi patemi il vantaggio nella ripresa, e facendolo senza schierare Delli Carri e Verdiani

domenica, 14 ottobre 2018, 20:53

Si era già capito dall'opening day quanto fosse solida la Fila San Martino e lo si è visto anche sul parquet del PalaLupe. Lucca gioca ad ottimo ritmo per quasi tutta la gara, fatale un parziale di 9-0 ad inizio ripresa

domenica, 14 ottobre 2018, 20:49

La Geonova onora il Palatagliate con una bella vittoria 68/54 il finale, una bella prova dei ragazzi di Piazza che riscattano così la sconfitta livornese della scorsa settimana