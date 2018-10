Michela Fanini, vittoria oltreoceano

Altri articoli in Sport

martedì, 16 ottobre 2018, 15:24

Tre Peugeot 208 di classe R5 gestite dalla lucchese MM Motorsport per i portacolori della scuderia emiliana che cercheranno Gloria nel rally maremmano: al via il lucchese Luca Pierotti, il Reggiano Roberto Vellani ed il locale Emanuel Forieri

martedì, 16 ottobre 2018, 14:17

Lontanissima da casa, ma sempre vicina per chi la sostiene e la considera una della famiglia: non è bastato un oceano a dividere Idea Pieroni, impegnata alle olimpiadi giovanili di Buenos aires, dai compagni e amici della Virtus CR Lucca che per alcune ore in questo weekend sono rimasti con...

martedì, 16 ottobre 2018, 12:17

Il secondo posto sul podio riservato al Campionato Italiano Asfalto e la sesta posizione assoluta nella classifica CIR coronano una stagione importante per il pilota lucchese

martedì, 16 ottobre 2018, 10:24

Il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto a Palazzo Orsetti gli atleti dell’associazione Akitsukai Lucca in partenza per i campionati europei di Iaido che si terranno a Zawiercie in Polonia dal 26 al 28 ottobre

martedì, 16 ottobre 2018, 09:07

Con il successo nel debutto di ieri in A1, 3-1 alle vice campionesse d’Italia di Faenza, il Circolo tennis Lucca Vicopelago ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo nel romanzo della sua storia, iniziata nel 1970 con il trasferimento dal campo in terra situato accanto al Porta Elisa (dove adesso...

lunedì, 15 ottobre 2018, 22:19

Gianaroli-Mazzini (Opel Corsa) si aggiudicano la classe M2, mentre Gilli-Zandanel (Ford Sierra Cosworth - foto d'archivioDino Benassi) concludono la gara sammarinese secondi di M4