Movisport di nuovo all'attacco di Pistoia: Rudy Michelini prova il terzo successo

martedì, 2 ottobre 2018, 08:44

Movisport alla conquista di Pistoia. Con Rudy Michelini e Michele Perna sulla Fida Skoda Fabia R5 della PA Racing, il sodalizio reggiano punta al successo assoluto al 39° Rally Città di Pistoia, questo fine settimana.

Il pilota lucchese, in procinto di correre all'ultima prova del tricolore Rally di Verona (la settimana successiva), con la quale conta di chiudere il Campionato Italiano "asfalto" sopra il podio assoluto (adesso è in terza posizione) è fermo dalla fine dello scorso luglio, quando vinse per l'ottava volta la gara per lui di casa a Lucca. Si presenta quindi a Pistoia, gara che si è già aggiudicato nel 2014 e 2015 per svolgere un importante training in vista appunto dell'impegno della settimana successiva in terra scaligera e, perché no, puntando al tris di successi.

Michelini a Pistoia è dato tra i favoriti al successo, certamente contro avversari numerosi e di rango che cercheranno di non concedergli nulla, di non fargli alzare l'alloro del tris. Al via con la Skoda Fabia R5, sia per gratificare i propri partner che per incontrare i tanti sostenitori, si pone quindi sotto i riflettori di questa gara dal passato glorioso, valida oltre che per il Campionato Regionale anche per la Coppa Italia di terza zona.