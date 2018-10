Sport



La Nottolini sa solo vincere: 3-0 al Montesport

domenica, 28 ottobre 2018, 02:55

di andrea salerno

Bionatura Nottolini – Montesport Firenze 3-0

(Parziali: 25-21; 25-21; 25-15)

Non si ferma la Nottolini. Infatti, dopo i successi contro San Giustino e Quarrata, le bianconere si impongono al PalaPiaggia sulle fiorentine del Montesport con un netto 3-0. Le bianconere, dopo una partenza in salita dovuta anche ad una squadra ospite coriacea e combattiva, ritrovano gli automatismi e iniziano a macinare la solita, spettacolare, pallavolo.

L'inizio del primo set è all'insegna dell'equilibrio, con scambi lunghi e lotta punto su punto fino al 5 pari. Dopodiché il Montesport mette la freccia ed infila, grazie a buoni attacchi ed un muro apparentemente insuperabile, ben 5 punti consecutivi (5-10). Quando si iniziava a pensare al peggio, però, è il capitano Roni a suonare la carica mettendo a segno punti preziosi che, uniti a quelli di Mutti e Renieri, consentono di riacciuffare, prima, e superare, poi, le avversarie (17-16). Il vantaggio ritrovato sembra scuotere tutta la squadra e, in particolare Renieri autrice di ottimi attacchi che mettono a dura prova il libero fiorentino, Anichini. Infine, un muro di Puccini e una schiacciata di Roni fissano il punteggio sul 25-21 e portano la Nottolini sull'uno a zero.

Le bianconere iniziano in maniera decisa il secondo set, con Renieri ancora sugli scudi. Dopo l'incoraggiante avvio, però, il Montesport cresce e sorpassa, portandosi sul 10-7. Anche in questo caso sono Roni e Renieri a raddrizzare la situazione, grazie anche all'ingresso di Becucci che con un buon turno di battuta consente alle ragazze di Becheroni di tornare sul pari (19-19). Da lì, sale in cattedra Puccini che con le sue schiacciate consente di prendere il largo e chiudere il set sul 25-21.

Il 2-0 maturato ha il doppio effetto di esaltare le bianconere e annichilire le fiorentine. Alle padrone di casa riesce tutto con disarmante facilità e, le ospiti, gettano presto la proverbiale spugna. A metà del terzo periodo il tabellone sentenzia 16-8. Becheroni, quindi, concede spazio a tutte le ragazze della panchina. Da segnalare, al momento dell'uscita gli applausi scroscianti del PalaPiaggia per il suo capitano Roni e per il libero Battellino. Puccini chiude sul 25-15 un ultimo set senza storia.

Dopo tre partite, dunque, la Bionatura Nottolini si ritrova a punteggio pieno, dando la sensazione che il meglio debba ancora venire.