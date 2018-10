Nuove Pantere Baseball, al via il Trofeo Piegaia

Altri articoli in Sport

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:25

Una partita vibrante, giocata a ritmi alti tra due buoni gruppi, davvero piacevole sotto ogni aspetto. Onore al Margine vincitore, onore all'Atletico Lucca sconfitto. E alla fine sul campo la premiazione alla presenza del consigliere regionale della LND Toscana Giorgio Merlini, del delegato provinciali FIGC di Lucca Eugenio Dinelli e...

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:23

Ultimi allenamenti in casa "Michela Fanini" in vista del gran finale di stagione. La formazione diretta da Mirko Puglioli sta per attraversare l'Appennino per partecipare al Giro dell'Emilia (in programma sabato) e al Gran Premio "Beghelli" che si correrà domenica.

giovedì, 4 ottobre 2018, 12:39

Maurizio Giorgini d.s. di AMORE & VITA – Prodir, si unisce alla soddisfazione di Ivano e Cristian Fanini per la medaglia di bronzo conquistata domenica scorsa da Michael Woods ai Campionati del Mondo su strada di Innsbruck in Austria

giovedì, 4 ottobre 2018, 12:37

All'Ippodromo SNAI Sesana sarà un sabato particolare ed emozionante. Il programma di corse del 6 ottobre prevede un premio e una corsa dedicati alla campionessa del mondo di paradressage, Sara Morganti

mercoledì, 3 ottobre 2018, 19:54

Ha una classe in bicicletta come pochi. Un talento cristallino che nessuno può negare. Nonostante ciò, e malgrado un plamarés tra le categorie Juniores ed Under 23 da fare invidia a molti atleti oggi più blasonati, Trosino non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo enorme potenziale

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:41

La società sportiva-sociale marliese ha infatti, sabato 6 ottobre presso il "Risto Bar La Pecora Nera", ripercorso proprio quel momento della sua nascita che come allora fu proprio con una staffetta inclusiva