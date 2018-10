Sport



Partenza sprint per l’Incas Caffè Tennistavolo Lucca

lunedì, 1 ottobre 2018, 11:43

Davvero un avvio di campionati regionali col botto quello che ha visto protagoniste tutte le compagini dell'Incas Caffè Tennistavolo Lucca scese in campo nel fine settimana: otto le squadre al via tra c2, d1 e d2 (in attesa della partenza dei campionati di d3 e serie c femminile), che hanno ottenuto un fantastico bottino di sette vittorie a fronte di una sola sconfitta.



In c2 la squadra del girone A composta da Salani ( 2 punti ) Bacci ( 2 punti ) e capitan Madrigali ( 1 punto ) si impone con un secco 5-0 in trasferta a Pisa; Non è da meno la c2 del girone B che con identico risultato piega la Sestese in trasferta : 2 i punti di Vasta ( numero 71 della classifica nazionale! ) seguiti da quelli di Gherardi ( 2 ) e Carnicelli ( 1 ) per quello che speriamo tutti sia solo l'inizio del cammino per riportare una squadra lucchese alla partecipazione nei campionati nazionali. In d1 nel giorne A netta vittoria per 5-1 contro la Sestese in trasferta con i punti di Casini ( 2 ) ed 1 ciascuno per Alessi , Maffei e Fiaschi. Sempre a Sesto cade, nell'unica sconfitta di giornata, la d1 del girone B per 5-0; Giorgetti, Mankowski, Picchi pur lottando non portano a casa punti. In d2 bilancio positivissimo di 4 vittorie per 4 squadre; ad aprire le danze è stata la squadra del girone A nell'anticipo del sabato contro l'ostico Forte dei Marmi sconfitto per 5-2 con l'ottima tripletta di capitan Ragghianti accompagnata dai punti di Sani e Picchi ( 1 a testa ). Nel girone B un altro 5-2 stavolta contro Cascina ed ottime sono state le prove di Ricci ( 2 pt) Tiana ( 2pt) e Naldi ( 1pt).



Al cardiopalma la partita del girone C, dove i nostri si impongono dopo quasi tre ore e mezza di gioco contro Prato per 5-4: Bellissime combattute e sudate le vittorie di Mei ( 3 punti ) e Rossi ( 2 ) con delle rimonte da batticuore, mentre solo la sfortuna impedisce a Cotrozzi di portare a casa punti. Infine nel girone D altra bella e combattuta vittoria per 5-3 ancora contro prato con gli ottimi punti di Mattioli ( 2), Nottolini ( 2 ) e Barsanti ( 1 ). In attesa della partenza dei campionati di serie d3 ( ben tre squadre ai nastri di partenza ) e della serie C femminile, i campionati regionali continueranno del prossimo fine settimana del 6-7 ottobre 2018