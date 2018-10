Sport



Pugilistica Lucchese, Orsi a Campi Bisenzio vince prima del limite

martedì, 9 ottobre 2018, 08:49

Un altro fine settimana con pugili lucchesi impegnati sul ring sia in Toscana che fuori regione. Sabato 6 novembre il pugile youth Lorenzo Garibaldi per la categoria dei 69 kg ha partecipato alla fase Interregionale dei Campionati Nazionali Youth ’18 , il torneo si è tenuto a Roccastrada di Mondovì ( Cuneo ) e Garibaldi si è trovato di fronte un pugile notevolmente più esperto ( sorteggio poco fortunato per lui ) Alessio Vergnano ( Boxe Biella ) con molti incontri già disputati ( 17 vittorie 6 pari e 15 sconfitte ) contro i cinque match del pugile lucchese accompagnato dal tecnico Massimo Giuliano .Nonostante la differenza di round disputati tra i due ragazzi a favore del piemontese Garibaldi è salito sul ring senza timore reverenziale ed ha disputato un ottimo incontro senza prendere colpi ma producendosi anche in azioni offensive , la vittoria è andata a Vergnano che ha saputo trovare gli attimi giusti per mettere a segno i colpi necessari a dargli la vittoria . Garibaldi avrà modo di rifarsi già nelle prossime uscite programmate in questo mese di Ottobre .

Domenica 7 presso Arena Midland di Campi Bisenzio è tornato sul ring anche il pugile senior 69 kg Maurizio Orsi che aveva offerto una convincente prova anche al debutto nella grande serata del 22 Settembre a Capannori : l’avversario il pugile Alessandro Cece ( Boxe Campi Bisenzio ) con un record di 2 vittorie e 2 sconfitte . Orsi anche lui seguito dal tecnico Giuliano è partito subito deciso e preso il centro del ring ha tenuto sempre l’incontro saldamente nelle sue mani infliggendo anche un conteggio a Cece che col passare dei minuti è andato anche in debito di fiato finò a che l’arbitro ha sospeso il match per “ Rsc “ ovvero sospensione cautelare a favore di Orsi che si aggiudicava così il suo secondo match ancora prima del limite .

Prossimi impegni già definiti per sabato 13 ottobre a Pontedera nella manifestazione in onore di Sandro Mazzinghi che pochi giorni fa ha festeggiato 80 anni e poi domenica 14 al mattino decimo criterium regionale giovanile di Pugilato della Toscana a Livorno , nel pomeriggio manifestazione a Firenze dove saranno impegnati Alessio Micheletti , Orsi Maurizio e Lorenzo Garibaldi .