Quadrangolare di basket giovanile alla palestra di Sant'Alessio

venerdì, 19 ottobre 2018, 12:50

Esordio casalingo per la Gesam Gas & Luce che dopo 3 gare in trasferta ritrova finalmente il pubblico di casa. A portare visita l'ambiziosa Elcos Broni che al terzo anno di serie A1 si presenta ai blocchi di partenza con un roster molto competitivo e rotazioni allungate

venerdì, 19 ottobre 2018, 10:41

Marco Chiocchetti interviene duramente per commentare il difficile stato del calcio femminile a Lucca alla luce anche dei risultati ottenuti sul campo

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:32

La Geonova espugna il Palasynergy a San Giovanni Valdarno con un indiscusso 71/85. Il prossimo impegno sarà casalingo, il 26 ottobre alle 21:15 e al Palatagliate arriverà un'altra neo promossa, la Fides Montevarchi

giovedì, 18 ottobre 2018, 19:18

Grande risultato a Bari per il maestro Alberto Remedi della Samurai Karate di Lucca. Il lottatore viareggino, atleta di Mixed Martial Art a livello nazionale, dopo un anno di successi nel grappling e nel brazilian jiu jitsu, è riuscito nella doppia impresa conquistando l’oro nella sua categoria e il titolo...

giovedì, 18 ottobre 2018, 14:02

Non solo il duo composto da Paolo Andreuccie Anna Andreussi, freschi vincitori dell'11esimo titolo nel Campionato italiano rally. Sono stati molti i drivere i navigatori lucchesi a mettersi in mostra in questa stagione, portando in alto il nome dell'Automobile club di Luccaper gli asfalti e gli sterrati di tutta Italia

mercoledì, 17 ottobre 2018, 13:27

Eccoci alla seconda trasferta per la Geonova di coach Piazza: giovedì 18 ottobre alle 21 dovrà essere sul parquet del palazzetto comunale di San Giovanni Valdarno