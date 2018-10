Sport



Quarta di campionato, al Palatagliate Geonova - Montevarchi

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:01

La Geonova torna a giocare in casa dopo la trasferta vincente di Valdarno, si disputa questa sera venerdì alle 21.15 la quarta di campionato, gli avversari vengono dal cuore della Toscana.

Da una cittadina adagiata sulle sponde dell'Arno la cui squadra militava lo scorso anno in C Silver e che dalla settima posizione di fine campionato, con un gran colpo di reni è riuscita a strappare al CMC di Carrara, la promozione in C Gold, parliamo della Fides Montevarchi, dove oggi gioca l'ex di turno Daniel Yerandy.

La Fides ha al suo attivo due sconfitte, ambedue subite per sette punti di differenza su punteggi da categoria, segno che è una squadra che non molla un centimetro ed una vinta con un margine oltremodo esagerato di 35 punti.

Nella classifica punti per atleti troviamo al primo posto un certo Malatesta che in tre partite ha portato a casa 65 punti, ma non si dovranno sottovalutare neanche altri ragazzi come Caponi con 46, Masciadri con 22, e lo stesso ex Daniel 33

Piazza fa il punto sulla partita e indica ai suoi ragazzi il da farsi "Quella con Montevarchi sarà un'altra partita fondamentale per il nostro percorso, giochiamo in casa abbiamo assolutamente voglia di ottenere una vittoria, la partita sarà comunque al solito complicata, come lo saranno tutte le altre.

Il Montevarchi è una squadra che lo scorso anno ha fatto una promozione credo di poter dire inaspettata anche per loro e quindi vivono di grande entusiasmo, la loro forza è l'energia e l'aggressività che mettono sul campo sono una squadra un po' atipica perché non hanno un lungo di ruolo e questo ci può creare delle difficoltà negli accoppiamenti difensivi e dovremmo essere bravi a non farli correre troppo e a servire i nostri giocatori sia dentro l'area che fuori"

Appuntamento al Palatagliate.